Filistin büyükelçisinden Aliyev'e güven mektubu: Desteğimiz gelecekte de sürecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti. Aliyev, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların devam edeceğini vurgularken, Filistin'e sağlanan insani yardımların gelecekte de süreceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Filistin halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, Büyükelçi Metani'nin görev süresi boyunca bu ilişkilerin gücüne yakından tanıklık edeceğine inandığını bildirdi.

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İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların süreceğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin halkının haklı taleplerini ve İsrail-Filistin meselesinin "iki devlet" ilkesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözülmesini her zaman desteklediğini belirtti. Aliyev, Azerbaycan’ın, BM Genel Kurulundaki oylamalarda da Filistin’in haklı tutumuna destek verdiğini de anımsattı.

"FİLİSTİN'E DESTEKLER SÜRECEK"

Filistin'e sağlanan insani yardım desteğinin gelecekte de süreceğinin altını çizen Aliyev, Filistin'in Bakü Büyükelçiliği'nin uzun yıllardır faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sürece Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

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İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için Azerbaycan’ın her zaman çaba gösterdiğini kaydeden Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın 2026'da Azerbaycan'da yapılacağını, Filistin'in de bu toplantıda üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu belirtti.

Büyükelçi Metani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti, Aliyev de teşekkür ederek selamlarını Abbas’a iletmesini istedi.