Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaşan yardım tırı sayısını açıkladı

18 Aralık 2023 23:15 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 23:22

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi işgal etmiş durumda. Hastaneler, okullar, mülteci kampları ve ibadethanelerde katliamlar yapan işgalci ordu, Gazze Şeridi'ne su, yakıt, gıda, elektrik gibi temel ihtiyaçların girişini kısıtlıyor.

YARDIM TIRLARI GAZZE'DE

Filistin Kızılayı'ndan, Gazze Şeridi’ne ulaştırılan yardım tırlarına ilişkin açıklama yapıldı. Yardım tırlarının, yiyecek, su, insani yardım, tıbbi malzemeler ve ilaç taşıdığı belirtilen açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, 21 Ekim’den 16 Aralık’a kadar Mısır Kızılayı'ndan Refah Sınır Kapısı üzerinden 4 bin 301 tırı teslim aldı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, gönderilen tırların 2 bin 746’sını Filistin Kızılayı'nın aldığı, 1555’ini de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile diğer kuruluşlara teslim ettiği belirtildi.

GÜNLÜK 600 TIR GİRİYORDU

Filistin Kızılayı'nın yardımları, ailelere, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı sığınaklara ve sivil yerleşim yerlerine dağıttığı kaydedilen açıklamada, "insani ara" müddetinde de 310 tırın Gazze’nin kuzeyine gönderildiği ifade edildi. İsrail ordusunun, 7 Ekim’de saldırılarını başlatmadan önce yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi ihtiyaçlar için günlük yaklaşık 600 yardım tırı gönderiliyordu.