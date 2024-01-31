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    • Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz

    Filistin'deki insani kriz her geçen gün katlanarak artıyor... Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik karalama kampanyası sonucu ABD öncülüğündeki onlarca ülke Gazze'ye yardımlarını kesmişti. BM Koordinatörü Sigrid Kaag, UNRWA'nın yerini başka bir yardım kuruluşunun doldurmayacağını ifade etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filistin&#039;e yardımların kesilmesine BM&#039;den cevap: UNRWA&#039;nın yerini kimse dolduramaz
    BM, Filistin, UNRWA, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yerini başka bir örgütün dolduramayacağını söyledi.

    'UNRWA'NIN YERİ DOLDURULAMAZ'

    Kaag, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen kapalı Gazze oturumunun ardından basına açıklama yaptı.

    BMGK'de ele alınan temel konuların, Gazze'ye yardımın geçişi için tedarik yollarının temini, yardımların dağıtılması, dağıtım için elverişli ortamın sağlanması ve BM mekanizmasının kurulması olduğunu belirten Kaag, bunun sadece Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısıyla ilgili olmadığını, yardımın hacmi, kalitesi, ulaştırılması ve sürekliliğinin daha çok önem taşıdığını ifade etti.

    Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz

    Kaag, UNRWA çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin olarak, "UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz ya da hiçbir örgüt UNRWA'nın yerine geçemez. Çok büyük kapasitesi, kabiliyeti ve yapısıyla Gazze toplumu hakkında bilgi birikimi var." değerlendirmesinde bulundu.

    'GAZZE'DE YARDIM SİSTEMİ ÇÖKÜYOR'

    Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın fonlarının kesilmesinin Gazze için "feci sonuçlar" doğuracağını belirten çok sayıda BM kuruluşunun başkanı ortak bir açıklama yaptı.

    Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz

    BM Kurumlar Arası Daimi Komitesi'ni oluşturan kuruluşların başkanları tarafından yapılan açıklamada, "UNRWA'dan fonların çekilmesi tehlikeli arz ediyor. Gazze'deki insani yardım sisteminin çökmesine yol açarak işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde geniş kapsamlı insan hakları ihlal eden sonuçlar doğuracaktır" denildi.

    UNRWA NE YAPIYOR?

    BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

    Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

    UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

    Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

    Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

    Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BMFilistinUNRWA
    Haberler > Dünya > Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz
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