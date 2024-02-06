Filistin'le ilgili sözleri tepki çeken Kanadalı bakan istifa etti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Şubat 2024 11:10 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 11:17 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Kanada'nın British Columbia eyaleti Yükseköğretim Bakanı Selina Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu Filistin toprakları için yaptığı "işe yaramaz bir kara parçası" nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.