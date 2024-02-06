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    • Filistin'le ilgili sözleri tepki çeken Kanadalı bakan istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filistin&#039;le ilgili sözleri tepki çeken Kanadalı bakan istifa etti
    Kanada, Bakan, İstifa, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kanada'nın British Columbia eyaleti Yükseköğretim Bakanı Selina Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu Filistin toprakları için yaptığı "işe yaramaz bir kara parçası" nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

    "Jewish B'nai Brith Canada" isimli Yahudi bir kurumun düzenlediği oturumda konuşan Kanadalı bakan Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu toprakları "işe yaramaz bir kara parçası" olarak nitelendirdi. Açıklamalarının tepki toplaması üzerine 2 kez özür dileyen Robinson, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve bölgenin sınırlı doğal kaynaklara sahip olduğundan bahsettiğini belirtti. Robinson, kamuoyundan gelen baskı ve istifa çağrıları üzerine görevini bıraktı.

    PARTİSİNDE SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEK

    British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, Robinson'un "aşağılayıcı" sözlerinin kabinenin görüşleriyle bağdaşmadığını ifade etti. Eby, Robinson'un görevinden ayrıldığını ancak Yeni Demokrat Partide (NDP) kalmaya devam edeceğini açıkladı.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KanadaBakanİstifa
    Haberler > Dünya > Filistin'le ilgili sözleri tepki çeken Kanadalı bakan istifa etti
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