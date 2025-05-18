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Film sahnelerini aratmadı! Pilot bayılınca 199 yolcu ölümle burun buruna geldi! 10 dakika boyunca kontrolsüz uçtular

Kaynak: Dış Haberler
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Film sahnelerini aratmadı! Pilot bayılınca 199 yolcu ölümle burun buruna geldi! 10 dakika boyunca kontrolsüz uçtular
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Frankfurt-Sevilla seferini yapan Lufthansa uçağında, kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilot bayıldı. 199 yolcu taşıyan uçak, yaklaşık 10 dakika boyunca kontrolsüz bir şekilde havada kaldı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, 17 Şubat 2024 tarihinde Frankfurt'tan İspanya'nın Sevilla kentine giden bir Lufthansa uçağı, yardımcı pilotun bayılması sonucu yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz uçtu.

Film sahnelerini aratmadı! Pilot bayılınca 199 yolcu ölümle burun buruna geldi! 10 dakika boyunca kontrolsüz uçtular - 1. Resim

KAPTAN PİLOT BAYILDI

Airbus A321 tipi uçakta kaptan pilot tuvaletteyken, yardımcı pilotun aniden bayıldı. Uçağın bu süre zarfında otopilot sistemi sayesinde dengeli şekilde uçmaya devam ettiği ortaya çıktı. Uçakta 199 yolcu ve altı mürettebat bulunuyordu.

Bilinci yerinde olmayan yardımcı pilotun istemsiz şekilde kokpit kumandalarını kullandığı tespit edilmesine rağmen, uçak aktif otopilot sayesinde dengeli bir şekilde uçmaya devam etti. Bu sırada ses kayıt cihazı, kokpitte yaşanan sağlık acil durumuyla uyumlu garip sesler kaydetti.

KOKPİT KAPISI AÇILMADI

Paylaşılan rapora göre Kaptan pilot, kokpit kapısını açmak için giriş kodunu beş kez denedi ancak kapı açılmadı. Acil durum kodunu devreye sokan pilot kapıyı açmayı başardı. Uçak olay sonrası Madrid'e acil iniş yaptı.

Olay sonrası uçak, güvenli bir şekilde Madrid'e acil iniş yaptı. Lufthansa, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Kaynak: Dış Haberler

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