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Film sahnelerini aratmayan operasyon! Bosna’da dağda kaybolan Türkler ölümden döndü: 2’si çocuk 6 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Film sahnelerini aratmayan operasyon! Bosna’da dağda kaybolan Türkler ölümden döndü: 2’si çocuk 6 kişi kurtarıldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bosna Hersek’in Mostar kenti yakınlarındaki dağlık arazide kaybolan 2’si çocuk 6 Türk ve Azerbaycanlı, susuzluk ve sıcak çarpması nedeniyle ölümün eşiğine geldi. Arama kurtarma ekipleri grubu ağır bitkin halde bularak tahliye etti.

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında dağlık arazide kaybolan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarından oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2’si çocuk 6 kişilik grup yeterli su ve temel ekipman olmadan ulaşıması güç, kurak bir bölgede kayboldu.

Ekipler, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada 5 Türkiye ve 1 Azerbaycan vatandaşından oluşan grubu son derece bitkin halde buldu. Yüksek sıcaklığa maruz kalmaları ve susuzluk nedeniyle ağır dehidrasyon ve fiziksel çöküş belirtileri gösterdikleri tespit edildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Bosna’da dağda kaybolan Türkler ölümden döndü: 2’si çocuk 6 kişi kurtarıldı - 1. Resim

"BAZILARI BİLİNCİNİ KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU"

Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi'nin açıklamasında, grubun bazı üyelerinin bilincini yitirmiş ve hareket edemez durumda olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli rehidrasyon sağlanarak durumlarının stabil hale getirildiği, ardından en yakın yola tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildikleri ifade edildi.

"POLİS İHBARLA HAREKETE GEÇTİ"

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, polis dün akşam saat 18.50 sıralarında Saraybosna-Mostar yolu üzerinde, Mostar’a yaklaşık 15 kilometre mesafede yol kenarında yaralı bir adam ve yanında bir çocuk olduğuna dair ihbar aldı.

Türk vatandaşı olduğu belirlenen kişiyle yapılan görüşmede dağda kaybolan diğer kişilerin bilgisi alındı ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Başlatılan çalışmalar sonucu dört kişi daha kurtarılarak ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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