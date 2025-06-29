Türkiye’den Bosna’ya yerli ve milli savunma çıkarması! Dünya basını yazdı

Dünya basını, Türkiye’nin Bosna Hersek’e yaptığı önemli savunma yardımını manşetlerine taşıdı. Bosna Hersek merkezli Sarajevo Times ve uluslararası savunma yayınları, Türkiye’nin dört adet yerli üretim KIRPI II zırhlı personel taşıyıcı araç ile iki adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine resmen teslim ettiğini duyurdu. Ankara'nın bu askeri yardım paketinin, iki ülke arasındaki stratejik ve tarihi bağları daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Dünya basını Türkiye’nin Bosna Hersek’e yönelik askeri yardımını gündemine aldı. Bosna Hersek merkezli Sarajevo Times ve uluslararası savunma haber portalı Army Recognition, Türkiye’nin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine dört modern KIRPI II zırhlı personel taşıyıcı araç bağışladığını duyurdu.

Haberlere göre dört adet son teknoloji zırhlı araç iki gün önce Bosna Hersek’e ulaştı. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, araçların ülkeye varışını gösteren bir videoyu paylaşarak Türkiye’ye teşekkür etti.

ANTALYA'DA İMZALANAN ANLAŞMANIN İLK TESLİMATI

Nisan ayında Antalya’da Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yapılan görüşmede imzalanan anlaşmanın ilk aşaması tamamlanmış oldu. Toplamda 32 aracı kapsayan planlı tedarikin bir parçası olan bu ilk dört KIRPI II aracı, gümrük işlemlerinin ardından Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak.

Zırhlı araçların, Bosna Hersek'in savunma kapasitesini güçlendirmesi ve farklı arazi koşullarında operasyonel esnekliği artırması bekleniyor.

BAYRAKTAR TB2 VE ANTİ-DRONE SİSTEMİ DE BAĞIŞ PAKETİNDE

Bakan Helez ayrıca Türkiye'nin iki adet Bayraktar TB2 insansız hava aracının bağışını onaylayan mektup için teşekkürlerini iletti. Haberde, bu İHA'ların pilotlar ve teknik personel için kapsamlı bir eğitim paketiyle birlikte teslim edileceği aktarıldı.

NATO’nun Savunma Kapasitesi Geliştirme programı kapsamında Bosna Hersek’e daha küçük bir insansız hava aracı da bağışlandı. Ayrıca askeri tesislerin gözetlenmesine yönelik artan tehditlere karşı bir anti-drone sisteminin de teslim edileceği duyuruldu.

HELİKOPTER BAĞIŞI SONBAHARDA GERÇEKLEŞECEK

Sarajevo Times, Türkiye’nin Bosna Hersek Hava Kuvvetleri için bir adet UH-1H helikopter bağışı planladığını ve teslimatın 2025 sonbaharında gerçekleşmesinin beklendiğini de yazdı. Ayrıca sekiz pilot için Bell platform simülatörlerinde eğitim programı da hayata geçirilecek.

Türkiye'nin bu askeri yardımı, Bosna Hersek’in savunma kapasitesini modernize etme ve NATO standartlarına uyum sağlama hedeflerine önemli katkı olarak değerlendirildi.