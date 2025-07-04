Finlandiya’da katliam! Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var

Finlandiya’da bıçaklı saldırgan alışveriş merkezi yakınında dehşet saçtı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Finlandiya'nın güneybatısındaki Tampere kentinde perşembe günü bir alışveriş merkezinin yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda dört kişi ağır yaralandı. Polis, saldırının ardından 23 yaşındaki Finlandiyalı şüpheliyi kısa süre içinde gözaltına aldı.

Finlandiya polisi, saldırganın polise verdiği ilk ifadede "herhangi bir ırkçı ya da siyasi saikinin olmadığını" ve insanlara "rastgele saldırdığını" söylediğini aktardı.

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"HERKESİN KENDİSİNE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Baş Dedektif Sakari Tuominen, düzenlediği basın toplantısında şüphelinin saldırının nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Şüpheli, tüm insanların düşman olduğunu, herkesin kendisini izlediğini ve insanların hak ettiklerini aldıklarını söyledi. Ayrıca herkesin kendisine karşı aynı kötücül kitlenin bir parçası olduğunu dile getirdi."

Polis açıklamasına göre şüphelinin önceden sabıka kaydı bulunduğu bildirildi. Tuominen, mağdurların saldırgan tarafından önceden tanınmadığını ve şüphelinin "kimi bıçakladığını hatırlamadığını" da sözlerine ekledi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Polis yetkilileri, saldırıda yaralananların 40, 52 ve 35 yaşındaki üç kadın ile 35 yaşındaki bir erkek olduğunu ve hepsinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu YLE, görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdiği haberinde, saldırganın erkek olduğunu doğruladı.