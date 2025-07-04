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İtalya'da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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İtalya&#039;da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İtalya’nın başkenti Roma’da sabah saatlerinde büyük bir patlama paniği yaşandı. Doğudaki bir benzin istasyonunda sıvılaştırılmış gaz satış noktasında meydana gelen şiddetli patlama, kentin dört bir yanında hissedildi. Olayda sekiz polis ve bir itfaiyecinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken, mahalle alarma geçirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama, kentin doğu mahallelerini alarma geçirdi. Yetkililer, aralarında sekiz polis memuru ve bir itfaiyecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Roma polisi, patlamanın Cuma sabahı saat 8:15 sularında yaşandığını ve istasyonda sıvılaştırılmış petrol gazı satışı yapıldığını bildirdi. Patlamanın şiddeti şehrin dört bir yanından duyuldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

İtalyan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, daha önce bir kamyonun karıştığı bir olayın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin istasyona çağrıldığını söyledi. Cari, "Sadece bir patlama olduğunu biliyoruz" diyerek olay yerinde ekiplerin bulunduğu sırada patlamanın gerçekleştiğini aktardı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, kamyonla ilgili detaylı bilgi verilmedi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından istasyonun arkasındaki, adli makamlarca el konulan araçların park ettiği alanda çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Patlamadan sonra bölgeden yükselen yoğun duman, istasyonun kararmış kalıntıları arasından uzun süre görüldü. Yerel basın, çevredeki yolların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığını ve bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.

Roma'da patlamanın sesi kentin geniş bir kesiminde hissedildi. Yetkililer, olay yerinde incelemelerin sürdüğünü ve yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın kamyonun karıştığı önceki bir olayla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Patlama, Roma'da güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla birlikte ciddi bir hasara yol açtı. İstasyon çevresinde incelemeler ve güvenlik taramaları sürüyor.

Kaynak: Dış Haberler

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