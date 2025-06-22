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Fordo saldırısına Tahran''dan cevap geldi! “Diplomasiyi biz değil, onlar havaya uçurdu”

Kaynak: Dış Haberler
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Fordo saldırısına Tahran&#039;&#039;dan cevap geldi! “Diplomasiyi biz değil, onlar havaya uçurdu”
İran, ABD, Diplomasi, Saldırı, Natanz, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısının ardından Tahran’dan ilk yüksek perdeden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı’nın “müzakere masasına dönün” çağrısına cevap vererek, “İran, hiç ayrılmadığı bir şeye nasıl dönebilir?” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Batı’ya cevap verdi.

Batı'nın “müzakere masasına dönün” çağrılarına karşılık veren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“İran, hiç ayrılmadığı, havaya uçurmadığı bir şeye nasıl geri dönebilir?”

"İLK BİZ SALDIRMADIK"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail’i suçlayarak, diplomasiyi kesintiye uğratan tarafın kendileri olmadığını vurguladı.

"Geçen hafta, İsrail bu diplomasiyi havaya uçurmaya karar verdiğinde ABD ile müzakerelerde bulunuyorduk. Bu hafta, ABD bu diplomasiyi havaya uçurmaya karar verdiğinde E3/AB ile görüşmeler yapıyorduk" diyen Erakçi, Batılı ülkelerin İran’ı suçlayan açıklamalarını eleştirdi.

ABD’nin Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısına işaret eden Arakçi, "Masa bizim altımızda patladı" ifadesiyle saldırının müzakere sürecine doğrudan zarar verdiğini belirtti.

Fordo saldırısına Tahran''dan cevap geldi! “Diplomasiyi biz değil, onlar havaya uçurdu” - 1. Resim

NELER OLDU?

ABD'nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik hava saldırısında yüksek etkili mühimmat ve uzun menzilli seyir füzeleri kullandığı bildirildi. Fox News sunucusu Sean Hannity, canlı yayında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde saldırının ayrıntılarını öğrendiğini aktardı.

Hannity, "Fordo nükleer tesisine altı adet sığınak delici mühimmat kullanıldığını, Natanz ve İsfahan tesislerinin ise yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle vurulduğunu" söyledi.

FORDO TESİSİNE AĞIR SALDIRI: BUNKER BUSTER BOMBALARI KULLANILDI

Fordo’nun, dağın 300 metre altına inşa edilmiş olmasından dolayı, daha önce yalnızca 2 adet GBU-57 A/B “Bunker Buster” mühimmatın yeterli olabileceği değerlendirilmişti. Ancak Hannity, Trump’tan aldığı bilgiye dayanarak bu saldırıda 6 adet yüksek etkili sığınak delici mühimmatın kullanıldığını belirtti.

Söz konusu bombalar, yalnızca ABD envanterinde yer alan ve nükleer korumalı derin yer altı tesislerini imha edebilecek kapasitede olan özel mühimmatlar arasında yer alıyor.

30 TOMAHAWK FÜZESİ FIRLATILDI

Hannity’nin açıklamasına göre, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisler de hedef alındı. Saldırılar, İran kıyılarına yaklaşık 645 kilometre mesafedeki Amerikan denizaltılarından gerçekleştirildi ve 30 adet Tomahawk seyir füzesi kullanıldı.

Kaynak: Dış Haberler

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