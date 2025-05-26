Foreign Policy yazdı! "Türk silahları ABD pazarını ele geçirdi"

Türk savunma sanayii, küresel başarılarına bir yenisini daha ekledi. ABD merkezli saygın dergi Foreign Policy, Türkiye'nin ürettiği ateşli silahların Amerikan pazarında rekor satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Haberde, "Türkiye bu alanda kendi başına bir yer işgal ediyor" ifadeleri dikkat çekti. ABD'de tabanca satışlarında öne çıkan Türk markası Canik, hem fiyat avantajı hem de yüksek kaliteyle kullanıcıların ilk tercihi haline geldi.

Türk savunma sanayii, ihracat başarıları ve silah üretim kapasitesiyle küresel pazarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin son yıllarda dünyanın en büyük ateşli silah ithalatçısı olan ABD pazarında dikkat çeken başarısını mercek altına aldı. Haberde özellikle Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketine ait Canik markası ön plana çıkarıldı.

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TÜRK TABANCALARI ABD RAFLARINDA

Rapora göre, Türkiye 2021 yılından bu yana ABD’nin en büyük silah ihracatçılarından biri haline geldi. Özellikle Canik tabancalarının uygun fiyatı, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek mühendislik kalitesi sayesinde Amerikalı tüketiciler arasında popülerlik kazandığı vurgulandı. Haberde "Canik, 400 doların altında fiyatlarla Amerikan piyasasında büyük ilgi görüyor" ifadelerine yer verildi.

"Canik tabancaları, hızla büyüyen ABD silah pazarında öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Hafif yapısı, küçük ellere uygun tasarımı ve kullanım kolaylığıyla özellikle az deneyimli kullanıcılar için ideal bir tercih haline gelen 9 mm’lik modeller, kadınlar, gençler ve siyahi tüketiciler gibi farklı müşteri gruplarında yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatıyla da dikkat çeken Canik, genellikle 400 doların altında satılıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleriyle yabancı silah üreticilerini zor durumda bırakmayı hedeflese de, bu adımlar ters tepti. Türk üreticileri avantajlı konuma taşıdı. Artan maliyetlerden ve tedarik sıkıntılarından daha az etkilenen Türk şirketleri , sadece bu süreci aşmakla kalmayıp, küresel pazarda daha güçlü bir lider olarak öne çıktı."

ÜRETİMDE DEVLER LİGİNDE

SYS’nin yılda 460.000 adet 9 mm tabanca üretebildiği ve bu sayede Alman Sig Sauer’in ardından ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Türkiye’nin fiyat/performans açısından öne çıkması sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de güvenlik kurumları için cazip bir tedarikçi olduğu vurgulandı.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye gerçekten silah satışlarında önemli bir yer edinmiş durumda. Orta Doğu’daki hafif silah pazarını araştıran savunma danışmanı Miles Vining, Türk av tüfeklerinin Afganistan, Irak, Myanmar ve Suriye gibi bölgelerde 'neredeyse her yerde' görüldü' şeklinde yorum yaptı."

ANKARA'NIN STRATEJİK VİZYONU

Foreign Policy, Türkiye'nin savunma sanayisinde izlediği politik çizgiye dikkat çekerek, "Türkiye'nin savunma sanayisini Batılı firmalara bağımlılıktan kurtarmayı amaçlayan reformlar 2004 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

ABD'DE FABRİKA KURULDU

Haberde, SYS’nin Florida’da açtığı Canik USA fabrikasıyla birlikte Amerikan ithalat kısıtlamalarını aştığı ve doğrudan pazara üretim yaparak avantaj elde ettiği ifade edildi. Bu adımın, Türkiye’nin küresel silah endüstrisinde ne kadar iddialı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

"Geçtiğimiz yıl Samsun Yurt Savunma (SYS), yalnızca ABD pazarından 190 milyon dolar gelir elde etti. Söz konusu rakam, Washington’un Türkiye’ye sağladığı en yüksek güvenlik yardımının üç katına denk geliyor. 2020 yılında, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD, silah ihracatını kısıtlamış ve Ankara’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ancak yaptırımlar sürse de, Amerikan vatandaşlarının Türk yapımı silahlara olan ilgisi azalmadı. ABD’li alıcılar dolaylı olarak SYS’nin kule sistemleri ve Sarsılmaz’ın insansız hava araçları ile gelişmiş askeri çözümlerini finanse etmeye devam ediyor. 2010’lu yıllarda Türkiye’de bireysel silahlanmanın artmasıyla, yerli ateşli silah üreticileri gözünü uluslararası pazarlara çevirdi. 2012 yılında SYS temsilcileri, Las Vegas’ta düzenlenen SHOT Show fuarına katılarak, ABD’nin önde gelen ithalatçılarından Century International Arms ile temas kurdu. Taraflar, SYS’nin Amerikan tüketici alışkanlıklarını tanıması ve yasal süreçleri öğrenmesi için bir iş birliği başlatma kararı aldı."

TÜRK MARKALARI SAHADA KONUŞULUYOR

Canik’in yanı sıra Sarsılmaz, MKE ve diğer Türk üreticilerin de Orta Doğu, Asya ve Afrika gibi birçok bölgede güvenlik güçleri tarafından tercih edildiği; ayrıca uluslararası fuarlarda dikkat çeken ödüller ve övgüler topladığı ifade edildi.