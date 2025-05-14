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Fransa Başbakanı Bayrou, pedofili iddiaları nedeniyle ifade verecek!

Kaynak: Dış Haberler
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Fransa Başbakanı Bayrou, pedofili iddiaları nedeniyle ifade verecek!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa Başbakanı François Bayrou, Katolik bir okulda yaşanan cinsel istismar iddialarını araştıran parlamento komitesine ifade vermeye hazırlanıyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou, Katolik bir okulda yıllarca sürdüğü iddia edilen çocuk istismarı skandalıyla ilgili sessizliğini koruması nedeniyle yoğun baskı altında. 

BAYROU'YA AĞIR SUÇLAMALAR

Fransa'nın güneybatısındaki okulda, fiziksel ve cinsel istismarın yaygın olduğu öne sürülürken, muhalefet Bayrou'yu bu olaylardan haberdar olmakla suçladı.  1993-1997 yılları arasında eğitim bakanlığı yapan Bayrou ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. 

MACRON'DAN DESTEK MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada Bayrou'ya olan güvenini yineledi. Macron, "Bu konuyu çok konuştuk ve ona güvendiğimi biliyorum. Kendisine sorulan tüm soruları biliyorum." ifadelerini kullandı.

Betharram skandalı, Bayrou'nun güvenilirliğine büyük darbe vururken, popülaritesinin düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir ankette, Bayrou'nun halk nezdindeki desteği Macron'un altına düştü. 

200'DEN FAZLA ŞİKAYET!

Betharram'da yaşanan istismarlarla ilgili toplamda 200'den fazla yasal şikayet yapıldığı açıklandı. Yatılı öğrenciler, bazı rahiplerin geceleri yatakhaneleri ziyaret ettiğini ve yaşadıkları travmanın hayatları boyunca devam ettiğini ifade etti.

Okuldan sağ kurtulanları temsil eden Alain Esquerre, "Devlet başarısız oldu ve Betharram'daki çocukları korumadı" diyerek skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

Bayrou'nun parlamentodaki ifadesinin ardından, soruşturma komisyonunun sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

Kaynak: Dış Haberler

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