Ünlü oyuncu Depardieu cinsel saldırı davasında tutuklandı!

Fransız sinemasının ünlü aktörü Gérard Depardieu, Paris Ceza Mahkemesi tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla mahkum edildi. Cannes Film Festivali'nin açılış sabahında açıklanan kararda, Depardieu 2021 yılında "Les Volets verts" filminin setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulundu.

Paris Ceza Mahkemesi, altı hafta süren duruşmaların ardından ünlü aktör Gerard Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, 20.000 Euro para cezası, sivil taraflar için tazminat, psikolojik tedavi görme yükümlülüğü ve iki yıl boyunca sektörden men cezası verildi. Depardieu'nun ismi, Fransa'nın cinsel suçlular dosyasına da dahil edilecek.

Cannes Film Festivali'nin açılış sabahında açıklanan kararda, Depardieu 2021 yılında "Les Volets verts" filminin setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mağdurların avukatları Claude Vincent ve Carine Durrieu Diebolt, müvekkillerinin "ikincil mağduriyet" yaşadığını belirterek, toplamda 20.000 Euro tazminat talep etti.

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DURUŞMALAR GERGİN GEÇTİ

Duruşmalar sırasında Depardieu'nun savunma stratejisi de dikkat çekti. Savunma avukatı Jérémie Assous, davanın başından itibaren Depardieu'nun masumiyetini savunurken, mağdurların iddialarını "ahlaksız" ve "yalancı" olarak nitelendirdi. Ancak mahkeme, mağdurların verdiği ifadeleri tutarlı ve güvenilir buldu.

Duruşma esnasında başka kadınlar da Depardieu'nun lehinde ve aleyhinde ifade verdi. Ünlü Fransız oyuncu Fanny Ardant, Depardieu'nun yanında yer alarak, "Gérard büyük bir aktör, onu yargılamak yerine anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ancak, Ardant'ın ifadesinden kısa süre sonra kürsüye çıkan üç kadın, Depardieu'nun daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

DEPARDİEU'NUN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Savunma esnasında Depardieu, suçlamaları doğrudan reddetmek yerine, "Kendi özgür irademle hareket etmedim" ve "Bana dokunulduğunu bile fark etmedim" şeklinde ifadeler kullandı. Avrupa İşyerinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği temsilcisi Catherine Le Magueresse, Depardieu'nun savunmasını eleştirerek, "Kendisini ihbar etmeyenleri hedef alıyor. Cezasız kalacağını bildiği güvencesiz işlerdeki kadınları seçiyor." dedi.