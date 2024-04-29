Fransız aktör Gérard Depardieu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız aktör Gérard Depardieu, Paris polisi tarafından çağrıldığı ifade sonrası gözaltına alındı. İfade veren 75 yaşındaki oyuncunun ‘cinsel saldırı iddiaları’ sebebiyle gözaltına alındığı bildirildi.

‘Arkadaşımın Aşkı’ , ‘İçimdeki Güneş’ , ‘Fransa Turu’ filmleriyle bilinen ve hakkında ‘cinsel saldırı’ nedeniyle soruşturma yürütülen oyuncu Gérard Depardieu gözaltına alındı. Haberi Depardieu’nun avukatı duyurdu.

CNN International’de yer alan bilgilere göre, 75 yaşındaki oyuncu bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ünlü aktörün iki kadının film setlerinde gerçekleştiğini öne sürdüğü cinsel saldırı olaylarına ilişkin şikayetleri sebebiyle sorgulandığı kaydedildi. Gérard Depardieu, daha önce hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Gérard Depardieu, 2021 yılında oyuncu Charlotte Arnould'un açtığı davada tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı. Ancak oyuncu bu iddiaların temelsiz olduğunu belirterek iddiaları reddetmişti. Geçen yıl ise mahkeme, söz konusu suçlamaların düşürülmesi talebine karşı çıktı ve oyuncuya suçlama yöneltilmesi için 'ciddi ve doğrulanmış' kanıtlar olduğuna hükmetmişti.

İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza da oyuncu hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Baza, 30 yıl önce Depardieu’nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

Depardieu hakkında Fransız oyuncu Hélène Darras tarafından yapılan 'cinsel saldırı' suçlaması ise Ocak 2024'te zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmüştü.

GÉRARD DEPARDİEU KİMDİR?

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.