Fransa Cumhurbaşkanı kameralar önünde şok yaşadı! Eşi tokat attı, Elysee Sarayı 'sadece bir stres anıydı' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam’a varışında, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Elysee Sarayı ise görüntülere ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye ulaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un uçaktan inişi sırasında yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerde, Macron’un uçaktan indiği sırada yüzüne bir hareket geldiği ve bir anlık şaşkınlık yaşadığı dikkat çekti. Bu görüntülerin ardından sosyal ağlarda Brigitte Macron’un eşine tokat attığı iddiaları yayıldı.

ELYSEE SARAYI: STRES BOŞALTMA ANIYDI

Franceinfo’ya konuşan Elysee yetkilileri, olayla ilgili olarak “Cumhurbaşkanı ve eşinin yolculuk öncesi aralarında yaşadığı kısa bir sataşma anıydı.

Sosyal medyada dolaşan görüntüler sahte ya da çarpıtılmış belgeler değildir ancak ortada bir tokat ya da şiddet durumu yoktur”ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Bu an, çiftin aralarında baskıyı hafifletmeye çalıştıkları bir stres boşaltma anıydı. Komplo teorileri üretmeye uygun bir kareden ibarettir” denildi.

Kırmızı giysi giyen bir kadının kolunun görüntüde belirgin olması, tartışmanın odağına Brigitte Macron’u yerleştirdi. Elysee kaynakları, çiftin daha sonra kol kola yürümemesiyle ilgili olarak ise “protokol dışı kişisel tercihler” ifadesini kullandı.

MACRON'UN GÜNEYDOĞU ASYA TURU DEVAM EDİYOR

Emmanuel Macron’un Vietnam ile başlayan Güneydoğu Asya turu, Endonezya ve Singapur ziyaretleriyle devam edecek. Elysee, gezinin bölgedeki Çin etkisine karşı Fransa’nın stratejik konumunu güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.