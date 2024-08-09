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Fransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı

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Fransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı

Dünya Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Olimpiyatlarda başarı elde eden oyunculara verilen madalyaların kalitesizliği gündem oldu. ABD Milli Takımı kaykaycısı Nyjah Huston, madalyayı aldıktan sadece birkaç gün sonra bozulmaya başladığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sapkın LGBT skandalının ardından bir skandal da oyunculara verilen madalyalarda ortaya çıktı. 

ABD Milli Takımı kaykaycısı Nyjah Huston 29 Temmuz'da erkekler sokak finalinde kazandığı bronz madalyanın deformasyona uğradığına dair görüntüleri paylaştı.

Fransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı - 1. Resim

 Amerika'ya geldikten sonra madalyasında deformasyon olduğunu fark eden Huston sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bu durumu gösterdi. Instagram hikayesine eklediği madalya fotoğraflarına Huston, "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar  Ancak biraz terleyerek tenimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra düşündüğünüz kadar kaliteli olmadıkları ortaya çıktı" açıklamasına yer verdi.

Fransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı - 2. Resim

MADALYALARI FRANSA ÜRETTİ!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılan madalyalar Parisli mücevher evi Chaumet tarafından tasarlandı ve Paris Darphanesi tarafından üretildi. Paris Darphanesi, olimpiyatlar için 2.600, Paralimpik Oyunları için ise 2.400 madalya üretti. Oxford Economics altın madalyanın değerinin 1.027 dolar olduğunu belirtti. 

Fransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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