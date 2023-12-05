Fransa tek kullanımlık elektronik sigara için harekete geçti: Satışı yasaklandı

5 Aralık 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:49

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Son yıllarda oldukça kullanılan elektronik sigara özellikle gençlerde oldukça yaygınlaşmış durumda. Özellikle solunum ve kan dolaşımı için risk taşıyan elektronik sigara gün geçtikçe birçok kişi tarafından pratik ve çeşitleri olduğu gerekçesi ile kullanımı artıyor. Bunun için Fransa harekete geçti. Fransız hükümeti 2024 bütçesinde sigara kullanımını azaltmak için geniş kapsamlı bir plan hazırlığı içerisindeydi.

ELEKTRONİK SİGARA SATIŞ YASAĞI KABUL EDİLDİ

Fransa Ulusal Meclisinde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan tasarı, oylama sırasında mecliste bulunan 104 milletvekilinin tümünün evet oyunu aldı.

Kabul edilen yasa tasarısı ile "Puff Bar" olarak da bilinen kullan-at elektronik sigaraların satışına yasak getirilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonunun 6 ay içinde tasarıya ilişkin fikrini bildirmesinin ve tasarının Senato'da görüşülmesinin ardından, 2024 yaz sonuna kadar yasağın hayata geçirilmesi bekleniyor.

18 YAŞ ALTINDAN YAYGINLAŞTI, BAŞBAKANDAN UYARI GELDİ

Başbakan Elisabeth Borne daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların 18 yaş altı gençlerde kullanımının arttığına dikkati çekmiş ve "tütünle mücadele ulusal planı" kapsamında bu sigaraların da yasaklanmasını gündeme getirmişti.-

Borne, tütün oranının düşük olması ile pazarlanan ürünlerin, gençlere 'sigara kullanma alışkanlığı' kazandırdığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau da ülkedeki plajlar ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirmişti.

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Bağımlılık etkisi yüksek, beyin gelişimini etkileyebilir, kısırlığa neden olabilir, hamile kalmak zorlaşabilir, hamilelikte bebeğin gelişimini etkileme riski de yüksek.

Elektronik sigara kullanan kişilerde; koroner arter hastalığı, depresyon, kalp krizi görülme olasılığı yüksek oluyor. Kullanmayanlara kıyasla felç geçirme ya da kalp krizine neden olma gibi sorunlar görülebiliyor. Elektronik sigara, kan damarlarını sertleşmesine neden olarak oksijenli kanın kalbe ve vücudun diğer bölgelerine gitmesini engelleyebilir. İçerdiği nikotin yüzünden kalp atış hızını artırarak krize zemin hazırladığı ortaya konmuştur. Bu da uzun vadede kalp sağlığına ciddi zararlar verdiğinin kanıtı olarak gösterilmektedir.