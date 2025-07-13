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Fransa’da akılalmaz firar! Mahkum valize saklanıp kaçtı

Kaynak: Dış Haberler
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Fransa’da akılalmaz firar! Mahkum valize saklanıp kaçtı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki bir cezaevinden film sahnelerini aratmayan bir firar yaşandı. 20 yaşındaki mahkum, hücre arkadaşının tahliyesini fırsat bilip kendisini valizin içine sakladı ve bu şekilde dışarı çıkarak firar etti. Cezaevi servisinin “skandal” olarak nitelendirilen güvenlik açığı ülke gündemine bomba gibi düştü.

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nde bir mahkum, hücre arkadaşının valizine saklanarak firar etti. Olayla ilgili hem cezaevi servisi hem de savcılık soruşturma başlattı.

Fransa’da akılalmaz firar! Mahkum valize saklanıp kaçtı - 1. Resim

VALİZE SAKLANDI

Cezaevi servisinden yapılan açıklamada, mahkumun arkadaşının serbest bırakılmasından yararlanarak kendisini valizine sakladığı ve bu şekilde dışarı çıktığı ifade edildi.

BFMTV'nin haberine göre, 20 yaşındaki mahkum Cuma günü Lyon yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nden kaçtı. Mahkumun birden fazla cezasını çekmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaya yakın bir kaynak, firari mahkumun organize suçla bağlantılı bir davada da soruşturma altında olduğunu aktardı.

Cezaevi servisi, kurum içinde idari soruşturmanın sürdüğünü, Lyon savcılarının ise adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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