Yunanistan’da cezaevi kavgası faciaya dönüştü! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2025 12:16 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 12:30 - Güncelleme:

Cezaevi, Kavga, Yangın, Yunanistan, Haber

Yunanistan’ın Volos kentindeki cezaevinde geceyi karıştıran bir olay yaşandı. Mahkumlar arasında çıkan kavga sırasında bir koğuşta yangın çıktı. Yatakların ateşe verilmesiyle yoğun duman oluştu, üç gardiyan ve bir mahkum hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Volos kentinde bulunan bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan arbedenin ardından yangın meydana geldi. Olayda üç cezaevi görevlisi ile bir mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. "YANGIN MAHKUMLAR ARASINDAKİ KAVGAYLA BAŞLADI" Yerel basındaki haberlere göre, Volos'un Hiliadu bölgesindeki cezaevinde akşam saatlerinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen arbede sırasında bir koğuşta yatakların ateşe verildiği ve yoğun duman oluştuğu bildirildi. İlgili Haber Yunanistan’dan Türkiye’yi durdurma planı: Libya anlaşmasına karşı Mısır’la 24 saatlik yarış başladı ÇOK SAYIDA MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ Dumandan etkilenen çok sayıda mahkumun nefes almakta güçlük çektiği ve yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan dört kişi Volos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına 13 personel ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık