Fransa'da akıllara durgunluk veren olay... Polis, bir Sinagog'u yakmaya çalışan adamı öldürdü!

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Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polis, bir sinagoga saldırı hazırlığındaki bir adamı öldürdü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırı ile ilgili "Rouen'de polis, sabah erken saatlerde kentteki bir sinagogu ateşe vermek isteyen silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

Polisten yapılan açıklamada, polisin sabah saat 6:45'te "sinagog yakınlarında yangın" ihbarına gittiği belirtildi.

"POLİS ATEŞ AÇTI"

Olayla ilgili bir kaynak, AFP'ye "adamın bıçak ve demir çubukla silahlanmış olduğunu, polise yaklaştığını ve polisin ateş ederek saldırganı öldürdüğünü" söyledi.

Olayda saldırgan dışında başka ölen ya da yaralananın olmadığı açıklandı. Sinagog, Seine Nehri boyunca uzanan Normandiya bölgesinin başkenti olan şehrin tarihi merkezinde yer alıyor.

Sinagogun karşısında yaşayan Elias Morisse, silah sesleri ve patlamalar duyduğunu söyledi ve "Dairemdeki kepenkleri açmaya karar verdim ve gerçekten sinagogdan duman çıktığını, polisleri, itfaiyecileri ve caddede vurulan saldırganın cesedini gördüm." ifadelerini kullandı.

"KORKMADIĞIMIZI GÖSTERELİM"

Rouen savcıları, sinagogdaki yangın ve polisin vurduğu adamın ölümüyle ilgili iki ayrı soruşturma açıldığını söyledi. Polisin bir kişiyi öldürmesi durumunda Fransa'nın polis müfettişliği genel müdürlüğü tarafından otomatik olarak bir soruşturma başlatılır.

Rouen savcısı, adamın bir polis memurunu bıçakla tehdit ettiğini ve memurun hizmet silahını kullandığını söyledi. Ölen adam hemen tanımlanmadı, bir polis kaynağı söyledi. Darmanin, polisin "hızlı tepki ve cesaretini" tebrik etti.