Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'da akıllara durgunluk veren olay... Polis, bir Sinagog'u yakmaya çalışan adamı öldürdü!

Fransa'da akıllara durgunluk veren olay... Polis, bir Sinagog'u yakmaya çalışan adamı öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: Associated French Press
- Güncelleme:
Fransa&#039;da akıllara durgunluk veren olay... Polis, bir Sinagog&#039;u yakmaya çalışan adamı öldürdü!
İçişleri Bakanı, Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / Associated French Press

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polis, bir sinagoga saldırı hazırlığındaki bir adamı öldürdü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırı ile ilgili "Rouen'de polis, sabah erken saatlerde kentteki bir sinagogu ateşe vermek isteyen silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı. 

Polisten yapılan açıklamada, polisin sabah saat 6:45'te "sinagog yakınlarında yangın" ihbarına gittiği belirtildi.

"POLİS ATEŞ AÇTI"

Olayla ilgili bir kaynak, AFP'ye "adamın bıçak ve demir çubukla silahlanmış olduğunu, polise yaklaştığını ve polisin ateş ederek saldırganı öldürdüğünü" söyledi.

Olayda saldırgan dışında başka ölen ya da yaralananın olmadığı açıklandı. Sinagog, Seine Nehri boyunca uzanan Normandiya bölgesinin başkenti olan şehrin tarihi merkezinde yer alıyor.

Sinagogun karşısında yaşayan Elias Morisse, silah sesleri ve patlamalar duyduğunu söyledi ve "Dairemdeki kepenkleri açmaya karar verdim ve gerçekten sinagogdan duman çıktığını, polisleri, itfaiyecileri ve caddede vurulan saldırganın cesedini gördüm." ifadelerini kullandı.

"KORKMADIĞIMIZI GÖSTERELİM" 

Rouen savcıları, sinagogdaki yangın ve polisin vurduğu adamın ölümüyle ilgili iki ayrı soruşturma açıldığını söyledi. Polisin bir kişiyi öldürmesi durumunda Fransa'nın polis müfettişliği genel müdürlüğü tarafından otomatik olarak bir soruşturma başlatılır.

Rouen savcısı, adamın bir polis memurunu bıçakla tehdit ettiğini ve memurun hizmet silahını kullandığını söyledi. Ölen adam hemen tanımlanmadı, bir polis kaynağı söyledi. Darmanin, polisin "hızlı tepki ve cesaretini" tebrik etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Associated French Press
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde! KYK yurtları ücretsiz olacakTrafik kazası geçiren Ahu Tuğba'dan üzen haber! Sağlık durumunu paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan ve Ermenistan'dan Cenevre'de kritik görüşme - DünyaAzerbaycan ile Ermenistan arasında önemli zirve!ABD'den İsrail'e jet hızında destek... Temsilciler Meclisi'nden, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıya onay! - DünyaTemsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah satışına onay!ABD'nin Texas eyaletinde fırtına felaketi... Çok sayıda can kaybı var! - DünyaABD'de fırtına felaketi can aldıRakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - DünyaRakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısıABD'den Çin'e sert uyarı... "Rusya ile askeri ilişkine dikkat et!" - Dünya"Rusya ile işbirliğini kes!"Cezaevi müdürüne infaz! Motosikletle gelip dehşet saçtılar... - DünyaCezaevi müdürüne infaz!
Sonraki Haber Yükleniyor...