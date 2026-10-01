Avrupa'da Gen Z isyanı büyüyor! İki ülkede okullar kilitlendi: Macron'dan acil durum kararı

POLİSLE ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Dijon, Saint-etienne, Lyon, Toulouse, Cahors ve başka kentlerde de polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Cahors'ta taşların atıldığı, çöp konteynerlerinin yakıldığı ve polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylar yaşandı. Lannion'da güvenlik güçlerinin taş ve çeşitli cisimlerle hedef alınmasının ardından polis göstericilere gazla karşılık verdi.

Saint-Malo'da iki öğrencinin yanan bir çöp konteyneri nedeniyle yaralandığı, La Rochelle ve Lyon'daki olaylarda da yaralananların bulunduğu aktarıldı.