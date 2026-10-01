Avrupa'da Gen Z isyanı büyüyor! İki ülkede okullar kilitlendi: Macron'dan acil durum kararı
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim sistemine karşı başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.
Yüzlerce lisede eğitimin aksadığı eylemlere üniversite öğrencileri de katılırken, Nantes başta olmak üzere birçok kentte olaylar çıktı.
Okullarda yangınlar çıkarken polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Büyüyen protestoların ardından Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümeti acil toplantıya çağırdı.
FRANSA'DA NELER OLUYOR?
Paris banliyölerinde yaklaşık bir hafta önce başlayan lise protestoları kısa sürede ülke çapında bir harekete dönüştü.
Öğrenciler; öğretmen eksikliklerinin giderilmesini, eğitim bütçesinin artırılmasını, okulların yenilenmesini ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep etmişti. Yoğun ders programları ve üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup'un öğrenciler üzerinde oluşturduğu baskı da protestoların gerekçeleri arasında gösterilmekteydi.
Le Monde'un aktardığı son resmi verilere göre kısmen veya tamamen bloke edilen liselerin sayısı 356'ya kadar çıktı. Daha önce ise ülke genelinde yaklaşık 410 eğitim kurumunda farklı eylemler kaydedilmişti.
GEN Z SOKAĞA İNDİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI
Liselerde başlayan hareket üniversitelere de sıçradı. Öğrenci Birliği'ne göre Paris, Strazburg, Marsilya, Lyon, Reims, Poitiers ve Nanterre'nin de aralarında bulunduğu kentlerde yaklaşık 30 üniversite kampüsünde blokaj gerçekleştirildi.
Bazı üniversitelerde girişler kapatılırken, dersler online eğitim üzerinden yapıldı.
LİSELERDE YANGIN ÇIKTI
Protestoların en sert yaşandığı noktalardan biri Nantes oldu. Yetkililere göre kentte dokuz eğitim kurumunda hasar meydana gelirken üç okulda yangın çıkarıldı.
Nelson-Mandela Lisesi'nin giriş bölümünde başlayan yangın binanın cephesine sıçradı. Öğrenciler ve personel tahliye edilirken polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Valilik, olayların lise öğrencilerinin arasına karışan şiddet yanlısı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Nantes ve çevresindeki olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.
Montpellier'de de bir lisede büyük yangın çıkarken Strazburg'da çöp konteynerleri ateşe verildi. Lille'de polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Marsilya'da ise bir itfaiye aracı ateşe verilirken bir otobüs şoförünün saldırıya uğradığı görüldü.
POLİSLE ÇATIŞMALAR ÇIKTI
Dijon, Saint-etienne, Lyon, Toulouse, Cahors ve başka kentlerde de polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.
Cahors'ta taşların atıldığı, çöp konteynerlerinin yakıldığı ve polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylar yaşandı. Lannion'da güvenlik güçlerinin taş ve çeşitli cisimlerle hedef alınmasının ardından polis göstericilere gazla karşılık verdi.
Saint-Malo'da iki öğrencinin yanan bir çöp konteyneri nedeniyle yaralandığı, La Rochelle ve Lyon'daki olaylarda da yaralananların bulunduğu aktarıldı.
HÜKÜMET KRİZ MASASI KURDU
Protestoların ülke çapında büyümesi üzerine Başbakan Sébastien Lecornu başkanlığında bakanlıklar arası kriz masası toplandı.
Macron hükümeti, eylemlerin daha da büyümesini engellemeye çalışırken eğitim yönetimi öğrencilerin taleplerinin ele alınacağı bir istişare mekanizması kurulacağını açıkladı.
Protestolar sürerken hükümetin burs almayan öğrencilerden bazı yükseköğretim programları için yeni kayıt ücretleri almayı planladığının ortaya çıkması da tartışmaları büyüttü. Taslağa göre BTS programları için yıllık 178 euro, büyük okullara hazırlık sınıfları için ise 270 euro ücret gündemde.
PROTESTOLAR BELÇİKA'YA SIÇRADI
Fransa'da yüzlerce liseyi etkileyen öğrenci protestoları sınırları aştı.
Fransa'nın birçok kentinde okul blokajları, yangınlar ve polisle çatışmalar yaşanırken protesto dalgası Belçika'ya sıçradı. Liege'de çok sayıda lisenin girişini kapatan öğrenciler sokaklara inerken, polise havai fişek ve çeşitli nesneler fırlatıldı. Fransa hükümeti ise büyüyen olayların ardından kriz masasını topladı.