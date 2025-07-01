Fransa’da nükleer alarm: Reaktör sıcağa dayanamadı!

Fransa’da korkutan nükleer alarm! Ülkeyi kavuran sıcak hava dalgası yüzünden Golfech Nükleer Santrali’ndeki reaktör acil olarak durduruldu. Nehir suyunun tehlikeli seviyede ısınması yetkilileri alarma geçirdi.

Fransa'nın Tarn-et-Garonne bölgesindeki Golfech Nükleer Enerji Santrali'nde aktif olan 1 numaralı reaktör, sıcak hava dalgası nedeniyle kapatıldı.

EDF tarafından yapılan açıklamada, Garonne Nehri'ndeki su sıcaklığının son günlerde önemli ölçüde arttığı duyuruldu.

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SICAK HAVA DALGASI KORKUTTU

Golfech santrali, soğutma işlemleri için Garonne Nehri'nden su alıyor ve bu suyu nehre biraz daha yüksek sıcaklıkta geri veriyor.

Nehir suyu sıcaklığı çok yükseldiğinde ise bu sistemin çalışmasına izin verilmiyor.

Santraldeki 2 numaralı reaktörün ise şu anda bakım nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

EDF, sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle son yıllarda üretim kapasitelerini zaman zaman bu tür çevresel sınırlamalara göre ayarlamak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Fransız Devlet Denetim Ofisi’nin 2023 raporuna göre, aşırı sıcaklık dönemlerinde nükleer santrallerin kullanılabilir gücü önemli ölçüde azalabiliyor.

2000 yılından bu yana çevresel nedenlerden kaynaklanan üretim kayıplarının, nükleer enerji santrallerinin yıllık üretiminin ortalama yüzde 0,3’ünü oluşturduğu ifade edildi.