Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla Fethiye'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar sahile akın etti. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken, nem oranı da yüzde 60'a çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceye, nem ise yüzde 60'a kadar ulaştı.
Sıcak hava ile nemden bunalanlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluğa sebebiyet verdi.
GÜN BATIMINI SEYRETTİLER
Bazıları çimlere otururken, bazıları da yanlarında masa ve sandalyelerini getirerek sahilde vakit geçirdi.
Gün batımında oluşan kızıllık, güzel görüntü oluşturdu. Sahile daha erken saatlerde gelenler ise gün batımını seyretti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe