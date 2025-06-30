Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı

Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı
Aşırı Sıcaklık, Fethiye, Muğla, Türkiye, Sıcak Hava, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla Fethiye'de aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar sahile akın etti. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken, nem oranı da yüzde 60'a çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceye, nem ise yüzde 60'a kadar ulaştı.

Sıcak hava ile nemden bunalanlar, sahil bandındaki çimlerde yoğunluğa sebebiyet verdi.

Bir kenti aşırı sıcaklar vurdu! Yüzde 60 seviyesine ulaştı - 1. Resim

GÜN BATIMINI SEYRETTİLER

Bazıları çimlere otururken, bazıları da yanlarında masa ve sandalyelerini getirerek sahilde vakit geçirdi.

Gün batımında oluşan kızıllık, güzel görüntü oluşturdu. Sahile daha erken saatlerde gelenler ise gün batımını seyretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Inter - Fluminense maç kadrosunda gözler Çalhanoğlu'nu aradı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi! İsler içerisinde yaptıklarıyla gönülleri fethettiler - Yaşamİşçilerden alevlerin arasında insanlık dersi!Diyarbakır'da yangına ağaç dallarıyla müdahale! 500 dönüm kül oldu - YaşamDiyarbakır'da yangına ilginç müdahale!Piknik alanından Bizans çıktı! Ekipleri harekete geçiren gizemli 'bronz disk' - YaşamPiknik yaparken bulduğu disk ekipleri harekete geçirdiDüğün öncesi damada görülmemiş işkence! 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti - YaşamDüğün öncesi görülmemiş işkence!Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - YaşamSabri Ugan'ın cenaze programı belli olduEkmeğini uzaydan kazanıyor! O akıl etti, tanesini 30 bin dolara satıyor - YaşamO akıl etti, tanesini 30 bin dolara satıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...