Fransa'da protestolar kontrolden çıktı! Dükkanlar yağmalandı, okullar ateşe verildi

Fransa'da günlerdir süren öğrenci protestoları şiddet olaylarıyla yeni bir boyuta taşınırken Macron yönetimi üzerindeki baskı da artıyor. Nantes'ta bir mağazanın yağmalandığı, farklı kentlerde okulların ateşe verildiği olaylar nedeniyle yüzlerce lise kapatıldı. Hükümet gösterilere karşı güvenlik önlemlerini artırırken ülkedeki hasarın boyutu milyonlarca avroya ulaştı.

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Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar yeni bir boyuta taşındı. Nantes'ta kapüşonlu ve maskeli bir grup bir Lidl mağazasını yağmalarken, farklı kentlerde okullar ateşe verildi, araçlar ve kamu malları tahrip edildi.

Ülke genelinde yüzlerce lise kapatılırken güvenlik güçleri protestoların sürdüğü kentlerde önlemleri artırdı.

Fransada protestolar kontrolden çıktı! Dükkanlar yağmalandı, okullar ateşe verildi

DÜKKAN YAĞMALANDI, OKULLAR ATEŞE VERİLDİ

Nantes'ta Coliniere, De Vinci ve Camus liselerinin çevresinde yüzlerini gizleyen gruplar toplandı. Yerel basında yer alan haberlere göre gruplar havai fişekler kullandı, camları kırdı ve polisle karşı karşıya geldi.

Kentte bir Lidl mağazası onlarca kapüşonlu ve maskeli kişi tarafından yağmalandı. Benzer görüntüler Orleans'ta da kaydedildi. Çoğu kapüşonlu onlarca lise öğrencisi, kentteki bir JD Sports mağazasını yağmaladı.

Loire-Atlantique Valiliği, bölgede 9 eğitim kurumunun tahrip edildiğini açıkladı. Nelson-Mandela Lisesi'nin giriş holü ise çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi.

Fransada protestolar kontrolden çıktı! Dükkanlar yağmalandı, okullar ateşe verildi

PARİS'TE LİSELERİN GİRİŞLERİ YANDI

Şiddet olayları cuma sabahı da devam etti. Paris'teki Léonard-de-Vinci Lisesi'nin girişinde yangın çıkarken Gaston-Bachelard Meslek Lisesi'nin girişine de yakılan bisiklet ve çöplerden alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

Lyon'da ise yaklaşık 100 kişilik bir grup Edouard-Herriot Lisesi çevresinde barikat kurdu ve polise çeşitli cisimler fırlattı. Güvenlik güçleri gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransada protestolar kontrolden çıktı! Dükkanlar yağmalandı, okullar ateşe verildi

HASAR 30 MİLYON AVROYA YAKLAŞTI

Auvergne-Rhone-Alpes yönetimi, yalnızca bölgedeki okullar, çevreleri ve saldırıya uğrayan araçlarda meydana gelen zararın 25 ila 30 milyon avro arasında olduğunu açıkladı.

Bölgede 300'den fazla lisenin 93'ü cuma günü de kapalı kaldı.

Fransada protestolar kontrolden çıktı! Dükkanlar yağmalandı, okullar ateşe verildi

YÜZLERCE LİSE KAPATILDI

Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, yangın söndürme sistemlerinin tahrip edilmesi ve okul personelinin hedef alınması nedeniyle 400'den fazla lisenin cuma günü kapalı kalacağını açıkladı. Öğrenciler bu okullarda derslerine uzaktan devam edecek.

Protestoların bilançosu da ağırlaşıyor. Bakanlığın verilerine göre hareketin başlangıcından bu yana 170 öğrenci ile 65 eğitim çalışanı yaralandı. Yaralanan personelin 40'ının okul müdürü olduğu tespit edildi.

2 BİNE YAKIN GÖZALTI

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, protestoların başlamasından bu yana yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığını ve bunların yüzde 90'ının reşit olmadığını açıkladı.

Darmanin, olayların önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı "kentsel şiddete" dönüşmesinden endişe duyduğunu belirterek, "Liseler yakıldığında bu artık bir protesto sorunu olmaktan çıkar" dedi.

HÜKÜMETTEN PROTESTO YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının ardından cuma günü kapalı olan liselerin çevresinde gösteri düzenlenmesini yasakladı. Paris'te 13 lisenin çevresinde toplanma yasağı uygulanırken benzer talimatlar ülke genelindeki valiliklere gönderildi.

Hükümet ayrıca öğrenci hareketi ile şiddet olaylarına karışan gruplar arasında ayrım yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Geffray, okul yöneticilerinin büyük bölümünün saldırganların kendi öğrencileri olmadığını bildirdiğini söyledi ve hareketin "ultra şiddetli küçük gruplar" tarafından ele geçirildiğini savundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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