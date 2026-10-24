Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylem çağrısı yaptı! 31 Ekim'de sokaklara inecekler

Öğrenci protestolarıyla yangın yerine dönen Fransa'da 'Sarı Yelekliler', yeni bir eylem çağrısı yaptı. Öğrencilerin desteklediği ve 17 Ekim'de meydanla inen 'Sarı Yelekliler', 31 Ekim günü için yeni bir eylem çağrısı yaptı. Gösteriler öncesi başta Fransa'nın başkenti Paris olmak üzere birçok kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

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Fransa'daki 'Sarı Yelekliler', 31 Ekim için yeni bir eylem günü çağrısında bulundu. Ülke genelinde Ulusal Meclis ve belediye binaları önünde mitingler ve oturma eylemleri planlanıyor.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler'in yapması beklenen gösteri öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent merkezinde polis araçları konuşlandırılırken, çok sayıda mağaza vitrin ve girişlerini olası hasar ve yağmalamaya karşı ahşap panellerle kapattı.

Fransa'da, 'Sarı Yelekliler'in eylemi öncesi alınan güvenlik önlemleri

İSPANYA'DA EMEKLİLER SOKAKTA

İspanya'nın başkenti Madrid'de gösteri düzenleyen binlerce emekli, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talebiyle yürüyüş yaptı. "Kamu emeklilik sistemini savunun" sloganıyla organize edilen gösteriye işçi sendikaları ve bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.

İspanya'daki emekli eylemi

Emekli aylıklarında enflasyona endeksli artış, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin sona erdirilmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talep eden göstericiler, kamu sisteminin özelleştirilmesine de karşı çıktı. Sendika yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, emekli aylıklarındaki yıllık zamlara rağmen kontrolsüz enflasyonun ve satın alma gücündeki kaybın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve geçim sıkıntısını artırdığını belirtti.

İspanya'da ortalama emekli aylığı 1574 avro olmasına rağmen Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsüne (INSS) göre emeklilerin üçte birinden fazlası (2,4 milyon kişi) bin avrodan az aylık alıyor. Gösteriye katılan 67 yaşındaki emeklilerden Rosaria da "Ay sonunu getiremiyoruz. Geleceğimizle adeta kumar oynuyoruz." şeklinde konuştu.

Madrid'deki protestonun, Fransa ve İtalya gibi çeşitli Avrupa ülkelerindeki gösterilerle aynı dönemde yapılması dikkati çekti.

İspanya'daki emekli eylemi

İTALYA'DA ŞİDDETLİ PROTESTO BEKLENTİSİ

İtalya'da 17-18 Ekim'de özellikle Milano kentinde hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıkması, çok sayıda kişinin yaralanması, dükkanların yağmalanması ve zarar görmesi dolayısıyla bugün yapılacak gösteriler öncesi endişeli bekleyiş sürüyor. Başkent Roma ile Milano ve Napoli gibi büyük kentlerde bugün yapılacak farklı protesto yürüyüşleri dolayısıyla tedbirler artırıldı.

Özellikle geçen hafta büyük olayların çıktığı Milano’da, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hafta içinde aldığı karar doğrultusunda İtalyan ordusunun elit paraşütçü birliğinden 500 asker bu sabah görev yapmaya başladı.

İtalya'daki eylemler

Basında çıkan haberlere göre, ayrıca Milano’nun merkezindeki Duomo Meydanı’nda da dün akşam itibarıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Paraşütçü birliğinin zırhlı araçlarının meydan ve civarında polislerle beraber konuşlandığı gözlemlendi. Kent merkezindeki birçok mağaza ve dükkanın dün akşam itibarıyla kepenk indirip vitrinlerini ahşap suntalarla kapattığı görüldü.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de geçen hafta sonu yağmalama olaylarından etkilenen Milano şehir merkezinde sabah saatlerinde bir inceleme yaptı. Salvini geçen hafta zarar gören dükkanları ziyaret etti ve işletme çalışanları ve güvenlik güçleriyle alınan tedbirleri görüştü. Salvini burada basına yaptığı açıklamada, Milano’nun şiddet olaylarına dönüşebilecek protestolara karşı hazır olduğunu belirtti.

İtalya'daki eylemlere polisin müdahalesi

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacaklarını açıklamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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