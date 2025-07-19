Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Maskeli çete otoyolu kesti, 10 polis yaralı

Fransa’nın Limoges kentinde onlarca maskeli saldırgan, otoyolu keserek polisle çatıştı. Ellerinde molotof kokteylleri, demir çubuklar ve havai fişeklerle sokağa inen grup, RN141 otoyolunu kapatmaya çalıştı.

Fransa'nın Limoges kentinde, yüzleri maskeli yüzlerce isyancı otoyolu işgal etti, polisle çatıştı. Molotof kokteylleri, demir çubuklar ve beyzbol sopalarıyla donanmış kalabalık ülkeyi alarma geçirdi.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ülkenin orta kesimindeki RN141 otoyolu, adeta bir savaş alanına döndü. 100 ila 150 kişilik maskeli bir grup, araçlara saldırdı ve polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Ellerinde molotof kokteylleri, havai fişekler, taşlar ve demir çubuklar bulunan saldırganlar, otoyolu geçici olarak ulaşıma kapattı.

Yerel polis sendikası lideri Laurent Nadeau, olayları “ağır silahlı organize bir kalkışma” olarak nitelendirdi. Polisin, göz yaşartıcı gaz ve kalabalık kontrol mühimmatlarıyla müdahale ettiği çatışmalarda 10 polis memuru yaralandı.

"GERİLLA İSTİLASI"

Limoges Belediye Başkanı Emile Roger Lombertie, isyancıları "şehir gerillası" olarak tanımladı. "Organize olmuşlar, yapılandırılmışlar, bir planları var, silahları var. Bu spontane bir protesto değil, doğrudan yok etme amacı taşıyan bir eylem" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, saldırılar sırasında araçların zarar gördüğünü ancak herhangi bir sürücünün yaralanmadığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı, olayın ardından Limoges’a özel güvenlik güçleri sevk edeceğini açıkladı.