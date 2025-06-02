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Fransa’da Türk gencine ırkçı kurşun! Ölümle burun buruna geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa’da Türk gencine ırkçı kurşun! Ölümle burun buruna geldi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa’nın güneyindeki Var vilayetinde yaşanan kan dondurucu ırkçı saldırı, Tunuslu bir vatandaşın hayatına mal oldu, bir Türk gencini ise ölümün eşiğine getirdi. 31 Mayıs günü yaşanan olayda, 53 yaşındaki Fransız saldırgan, Tunuslu komşusunu öldürüp, 25 yaşındaki Türk vatandaşını ise elinden yaraladı.

Fransa’nın güneyindeki Var vilayetinde gerçekleşen ırkçı saldırı, ülke gündemine bomba gibi düştü. 

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının "ırkçı" bir saikle gerçekleşmiş olabileceğine dair güçlü emareler olduğunu vurguladı. Retailleau, "Saldırganın sosyal medyada yayımladığı görüntüler bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" dedi.

SALDIRGAN SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞTI

Ulusal basındaki haberlere göre, 53 yaşındaki Fransız saldırgan, komşusu olan 35 yaşındaki Tunusluyu silahla vurarak öldürdü, ardından aynı apartmanda yaşayan Türk vatandaşı bir genci de elinden yaraladı. Saldırganın olay öncesi ve sonrasında sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar, saldırının ırkçı motifle işlendiğine dair soruşturmayı derinleştirdi.

ARACINDA CEPHANELİK ÇIKTI

Saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalışırken sevgilisinin polise yaptığı ihbar sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlının aracında çok sayıda ateşli silah bulundu. Draguignan Savcılığı, olayla ilgili olarak "ırkçılığa dayalı cinayet ve yaralama" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bakan Retailleau, saldırı sonrası Tunus’un Paris Büyükelçisi ile görüşerek başsağlığı dilediğini belirtti. Gün içinde Tunuslu mevkidaşıyla da bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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