Fransa’dan dünyaya örnek hamle! Tüm alanlarda sigara tarih oluyor

Fransa genelinde sigara içilen tüm dış mekanlar için tarihi yasak kararı çıktı. Parklar, plajlar, otobüs durakları, okul ve spor alanlarının çevresi artık tamamen dumansız olacak.

Fransa'da sigara yasakları kapsamını genişleten yeni kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık çocukların bulunsun ya da bulunmasın park, bahçe, plaj, otobüs durakları, okul, spor alanları ve kütüphanelerin çevresi gibi tüm dış mekanlarda sigara içmek yasaklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, daha önce yaptığı açıklamada, çocukların bulunduğu tüm dış mekanlarda sigara içmenin yasaklanacağını duyurmuştu. Yeni yasakla birlikte sigara içilen alanların sınırlandırılması ve pasif içiciliğin önlenmesi amaçlanıyor.

75 BİN KİŞİ SİGARA YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Fransa'da sigara her yıl yaklaşık 75 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Ülkede her yıl 40 binden fazla kişi sigara nedeniyle kansere yakalanıyor. Uzmanlar, sigaranın kalp krizi riskini de artırdığına dikkat çekiyor.

Tütün Bağımlılığıyla Ulusal Mücadele Komitesi (CNCT) yetkilileri, yeni yasağın sağlık, çevre ve toplum açısından önemli olduğunu belirtiyor. CNCT İletişim Sorumlusu Amelie Eschenbrenner, "Çocukların korunmasını sağlıyor, pasif içiciliği azaltıyor ve çevredeki izmarit kirliliğini önlüyor" dedi.

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SİGARA REKLAMI VE PAKETLERİ DE SIKI DENETİMDE

Fransa'da 1991 tarihli "Evin" yasasıyla sigara reklamları yasaklanmıştı. 2007’den beri kapalı alanlarda sigara içmek yasak. 2017'den bu yana tüm sigara paketleri tek tip ambalajla satılıyor.

CNCT, ülkede sigara tüketimini azaltmak için bilgi hatları kurmuş ve reklam kısıtlamaları dahil birçok önlemin hayata geçirilmesine katkıda bulunmuştu.

İLK SİGARA YAŞI 14'E KADAR DÜŞTÜ

Fransa'da sigara içme yaşı ortalama 14 olarak belirtiliyor. CNCT, 17 yaş grubunda sigara içme oranının 2017'de yüzde 25’ten 2022’de yüzde 15’e gerilediğini açıkladı. Eschenbrenner, fiyat artışları ve tütünsüz alan uygulamalarının bu düşüşte etkili olduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLAR VE HAMİLELER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

Yetkililer, sigaranın aktif ve pasif içicilik yoluyla ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Çocuklarda astım gibi solunum problemleri gelişebileceği, hamile kadınların yanında sigara içmenin düşük ve erken doğuma sebep olabileceği aktarıldı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, yeni yasağın tütün kullanımını normalleştiren toplumsal algıyı da değiştirmeyi hedeflediğini duyurdu.