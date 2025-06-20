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3 yıl boyunca elektronik sigara içen genç, ölümcül hastalığa yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 yıl boyunca elektronik sigara içen genç, ölümcül hastalığa yakalandı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elektronik sigaraların zararları tartışma konusu olurken, ABD'den gelen haber olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. 3 yıl boyunca elektronik sigara kullanan genç,  "patlamış mısır" adı verilen kalıcı bir akciğer hastalığına yakalandı.

Aromalı elektronik sigaraların az bilinen riskleri bir kez daha gündemde. ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Brianna Martin, elektronik sigara kullanımı nedeniyle nadir görülen ciddi bir akciğer rahatsızlığına yakalandı. Hastalık, Martin'in antrenman sırasında annesini arayarak nefes alamadığını söylemesiyle ortaya çıktı.

AKCİĞERDE KALICI HASARA NEDEN OLDU 

Başlangıçta gencin rahatsızlığının panik atak olduğu düşünülürken, daha sonra durumun yıllar süren elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı anlaşıldı. Üç yıl boyunca gizlice elektronik sigara kullanan gence halk arasında "patlamış mısır" olarak bilinen ve akciğerde kalıcı hasara neden olan "Bronşiolit obliterans" teşhisi konuldu.

3 yıl boyunca elektronik sigara içen genç, ölümcül hastalığa yakalandı - 1. Resim

AKCİĞERDE YARA AÇIYOR

Akciğerlerin hava yollarında yara açan hastalık, sürekli öksürük, hırıltı, yorgunluk ve nefes darlığına neden oluyor. İlk kez "mikrodalga patlamış mısır" üreten bir fabrikada çalışan işçilerde görüldüğü için bu isimle anılmaya başlayan rahatsızlığın, patlamış mısıra tereyağı aroması veren "diasetil" isimli kimyasalın solunmasından ortaya çıktığı keşfedilmişti. Hastalık, klor ve formaldehit gibi diğer birçok kimyasalın solunmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Tüketimi zararsız olan birçok aroma maddesi, ısıtılıp solunduğunda akciğer dokusuna doğrudan zarar veriyor ve süzülmeden kana karışıyor. Çeşitli aromalarla gençlerin ilgisini çeken elektronik sigaraların kullanımı yaygınlaşırken, bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Elektronik sigara sıvılarında 180'den fazla aroma verici madde kullanılıyor ve bu maddelerin ısıtılması, bilinmeyen zehirli bileşiklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Araştırmalar, elektronik sigara kullanan gençlerin, sigara kullanıcılarına kıyasla daha fazla solunum problemi yaşadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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