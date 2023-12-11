Fransa’dan skandal iddia: Gazzeli ağlayan annelerin kucağındaki bebekler oyuncak

11 Aralık 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:09

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde saldırıları devam ederken Fransa'nın Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi skandal bir iddiayla gündeme geldi. France 3 kanalındaki "Dimanche en politique" programına katılan Belediye Başkanı Estrosi, Gazze'de kadınların kucaklarında plastik bebeklerle ağladığı ve uluslararası toplumu bebek ölümlerine inandırmaya çalıştığı iddiasında bulundu. Estrosi, "Ölen gerçek çocuklar da var doğal olarak çünkü savaş, her yerde sivil kayıplara yol açar." ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞİKAYET EDİLDİ

Nice'ten Gazze'ye Derneği, katıldığı televizyon programında Filistinli anneler hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle Estrosi hakkında mahkemeye şikayette bulundu. Derneğin Kurucusu Amira Zaiter, yaptığı yazılı açıklamada, Estrosi'nin kullandığı ifadeler karşısında "sinirli ve şok içinde" olduklarını belirterek, Belediye Başkanı'nın özür dilemesi gerektiğini kaydetti. Zaiter, "Filistinli kadınların, plastik bebeklerle ağlıyormuş gibi yaptığını nasıl söyleriz?" ifadesini kullanarak Estori'ye tepki gösterdi.

BELEDİYE BİNASINA İSRAİL BAYRAĞI ÇEKMİŞTİ

Nice Belediye binasına İsrail bayrağı asarak Estrosi'nin "zaten kırmızı çizgiyi aştığını" belirten Zaiter, Filistinliler için sarf ettiği "karalayıcı ve ciddi" sözlerden ötürü Başkan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı'nın ifadeleri, sosyal medya kullanıcılarınca da tepkiyle karşılandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.