Filistinli işçiler İsrail'e dönecek mi?

11 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:45

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, Hamas ile savaşın başlamasının ardından Gazze'den artık Filistinli işçi gelmeyeceği ve İsrail'de bulunan işçilerin geri gönderileceği duyurmuştu. Arından Filistinli işçiler, insanlık dışı bir şekilde gözleri bağlı olarak Gazze'ye götürülmüştü.

İsrail medyası da ABD'nin Tel Aviv'den, son günlerde Filistinli işçilerin dönmeleri ve Ramallah yönetimine vergilerin ödenmesini istediğini belirtmişti.

KABİNE'DEN SONUÇ ÇIKMADI

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin çalışmak için İsrail'e geri dönmeleri konusunda karar veremediği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi'nin, Filistinli işçilerin geri dönmeleri ve Filistin yönetimi adına topladığı vergilerin ödemesini ele aldığı toplantının 4 saat sürdüğü aktarıldı.

Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin İsrail'e dönmeleri ve Filistin yönetimine vergilerin ödenmesi konusunda bir karara varamadığı aktarılan haberde, Güvenlik Kabinesi'nde konuyla ilgili görüş farklılıklarının olduğuna işaret edildi. Filistinli işçilerin İsrail'de çalışmaya geri dönmeleri yetkisinin Güvenlik Kabinesi'nde olduğuna dikkat çekilen haberde, askeri, istihbarat ve savunma yetkililerinin Filistinli işçilerin geri dönmeleri yönünde alınacak kararı destekledikleri ifade edildi.