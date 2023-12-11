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    • Haberler > Dünya > İran'dan ABD'ye veto tepkisi! 'Gazze'deki soykırımın parçası'

    İran'dan ABD'ye veto tepkisi! 'Gazze'deki soykırımın parçası'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
    İran&#039;dan ABD&#039;ye veto tepkisi! &#039;Gazze&#039;deki soykırımın parçası&#039;
    Iran, Israil, Abd, Filistin, Gazze, Haber

    ABD, BM'de sunulan ateşkes tasarısını veto etmişti. İran'dan ABD'nin bu tutumuna tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD’nin Gazze’de çözümün değil soykırımın bir parçası olduğunu ifade ederek ABD’nin ateşkes talep eden tasarıyı veto etmesine tepki gösterdi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD’nin “Gazze’de çözümün değil soykırımın sürdürülmesinin bir parçası” olduğunu söyledi.

    Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sözcü Kenani, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin devam ettiğini belirterek bu konunun İran’ın birinci önceliği olduğunu ifade etti.

    "SOYKIRIMIN BİR PARÇASI"

    Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür eden Kenani, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısının veto edilmesini ise "talihsizlik" olarak niteledi.

    Kenani, ABD’nin ateşkes talep eden tasarıyı veto etmesiyle, "Gazze savaşının çözümünün bir parçası değil, Gazze halkına yönelik soykırımın sürdürülmesinin bir parçası olduğunu gösterdiğini" savundu.

    İran'dan ABD'ye veto tepkisi! 'Gazze'deki soykırımın parçası'

    "BU ÇABALARIN GAZZE'DE ATEŞKESİ SAĞLAMASINI UMUYORUZ"

    Ateşkes için sunulan tasarının BMGK’de onaylanamaması nedeniyle BM Genel Kurulunun yeni bir kararı değerlendirmek için yarın toplanacağını hatırlatan Kenani, “Bu çabaların Gazze savaşında ateşkesi sağlamasını umuyoruz." diye konuştu.

    Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin gecikmesi konusuna dair ise şu ifadeleri kullandı:

    "İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla ziyaret uygun bir zamanda yapılmak üzere ertelendi. Bazıları siyasi amaçlarla mevzuyu bulandırmak için öngörülerde bulunuyor. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler yapıcı ve birbirini tamamlayan ilişkilerdir. Çeşitli konularda birbirimizle işbirliği yapıyoruz.”

    İran'dan ABD'ye veto tepkisi! 'Gazze'deki soykırımın parçası'

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    Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BMGK'da Gazze'deki ateşkesi veto eden kararına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Aslında adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. İsrail'in yanında yer alanların karşısındayız. ABD, İsrail'in yanında yer alıyor. BM Güvenlik Konseyi'nden bir umudumuz, beklentimiz kalmadı." dedi.

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