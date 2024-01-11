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    Fransız sporcu Filistin'i savundu, görevinden alındı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail Gazze'deki saldırılarına çekinmeden devam ederken Batılı devletler bu zulmü örtbas etmeye çalışıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, Filistin'i savunması üzerine görevinden alındı.

    Fransız sporcu Filistin&#039;i savundu, görevinden alındı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da "Olimpiyat Büyükelçisi" seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu görevden alındı.

    'TARAFSIZLIĞA AYKIRI'

    France Info’nun haberine göre, Paris Olimpiyat Komitesi, Gomis’in 9 Ekim’de İsrail’in işgalci politikalarını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı sebebiyle "tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı" hareket ettiğine karar verdi.

    Komite, bu paylaşımı yüzünden Gomis'in "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevini ön yargısız yerine getiremeyeceğini ileri sürdü.

    Gomis, paylaşımı nedeniyle 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan atılmıştı.

    SPORCU'DAN 'EMPATİ' PAYLAŞIMI

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

    Fransız sporcu Filistin'i savundu, görevinden alındı

    Paylaşımda 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

    Bu haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FransızSporcuİsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Fransız sporcu Filistin'i savundu, görevinden alındı
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