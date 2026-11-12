Gazze soykırımcısı, kurduğu tuzağa düşüyor: Netanyahu için sonun başlangıcı

İsrail’de yeni Meclis’in açılmasıyla birlikte Netanyahu ‘geçici başbakan’ konumuna düştü. Yashar Partisi lideri Eisenkot’un hükûmeti kurmasıyla koltuğunu kaybedecek olan Netanyahu hesap vermeye başlayacak.

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İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koltuğunu kaybetmesine sayılı günler kaldı. Hükûmeti kurmakla görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi Lideri Gadi Eisenkot, yeni Meclis’in (Knesset) yemin töreninde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun politikalarını geri çevirme sözü verdi. Netanyahu karşıtı blokun çoğunluğu elinde bulundurduğu yeni Meclis döneminde, Eisenkot liderliğindeki muhalefet ilk günden itibaren bir kanun tasarısı paketi sundu. Meclise getirilen tasarılar arasında 7 Ekim 2023 saldırılarıyla ilgili resmî bir devlet soruşturması açılması, başbakanlık görevine süre sınırı getirilmesi ve önceki hükûmetin yargı yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerinin iptal edilmesi yer alıyor.

Muhalefet bloku ayrıca Netanyahu destekçisi Meclis Başkanı Amir Ohana’yı görevden alarak yerine Yashar Partisinden Matan Kahana’yı getirmek üzere resmî süreci başlattı. Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, mahkûm edilmesi hâlinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

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EİSENKOT GÖRÜŞMEYECEK

Sonunun yaklaştığının farkında olan Netanyahu, Meclisin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere yönelik ırkçı ifadeler kullandı. Netanyahu “Ülkemizin geleceğini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir siyonist kitleyi temsil eden siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?” diyerek Yahudi muhalefet liderlerini hedef aldı.

Eisenkot, Netanyahu’nun yaptığı “bölücü” konuşma sebebiyle Yashar ve Likud partileri arasında gerçekleştirilecek müzakere toplantısını iptal etme talimatı verdi.

TROL AĞI İFŞA OLDU

Öte yandan İsrail’de seçimlerden önce sosyal medyada yürütülen devasa bir manipülasyon ağı ifşa oldu. Kendilerini İranlı olarak tanıtan binlerce hesabın, Netanyahu’ya oy toplamak amacıyla organize bir operasyon yürüttüğü tespit edildi. Elde edilen stratejik bulgular, İsrail’in önde gelen haber kuruluşlarından Haaretz ile paylaşıldı. Veriler, İran’ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi’ye destek veren ve kendilerini İranlı olarak tanıtan devasa bir siber ağın, seçimlerde doğrudan Netanyahu lehine propaganda yaparak rakiplerini hedef aldığını gözler önüne serdi.

Sahte hesap kümesi, seçim günü yaklaştıkça vites artırdı. Organik bir akışta birbiriyle en fazla dört içerik paylaşması beklenen iki ayrı hesabın tam 109 aynı gönderiyi dolaşıma soktuğu tespit edildi. Ayrıca 53 farklı profilden paylaşılan 232 mesaja, beş dakika gibi kısa bir süre içinde eş zamanlı olarak cevap yağdırıldığı belirlendi. Seçim sabahı kritik bir zamanlamayla iki farklı hesabın bir saat arayla İbranice etiketlerle paylaştığı ilk metinde “Netanyahu’nun işi bitirmesi için onu desteklemenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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İRAN’A SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın son haftalardaki açıklamalarına rağmen İran’la yeni bir çatışma turuna hazırlanıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot’un (Ynet) haberine göre, ek uçak alımı da dâhil olmak üzere askerî yığınağı artıran İsrail, yeni saldırı için hazırlıklarını hızlandırdı.

FİLİSTİNLİ PARTİLERDEN İLK DARBE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, yeni Meclis’teki ilk oylamayı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefete İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle kaybetti. Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin 63 oyuyla, Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nden bir milletvekilinin başkanlık edeceği “Düzenleme Komitesi” kuruldu. Arap partilerinin desteğiyle gelen bu sonuç, Netanyahu cephesinde tepkiyle karşılandı. Meclis’teki komite başkanlıklarında da değişim yaşanırken, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’ne Avigdor Liberman getirildi. Muhalefet blokunun meclisteki üstünlüğü dikkat çekti.

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