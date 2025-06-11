Gazze'de '2 İsrailli esirin cesedi bulundu' iddiası!

Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Haziran 2025 23:37 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 23:39 - Güncelleme:

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde iki İsrailli esirin cesedine ulaştığını ileri sürdü. Açıklamada esirlerden birinin Yair Yaakov olduğu belirtilirken, diğerinin kimliği ise daha sonra açıklanacak. Öte yandan İsrail Devlet Televizyonu KAN, Gazze’de halen 53 esirin bulunduğunu, bunlardan 20'sinin sağ, 33'ünün ise ölü olduğunu iddia etti.

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 2'sinin cesedine Han Yunus kentinde ulaştığını ileri sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerden birinin Yair Yaakov olduğu, diğerinin isminin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunduğu ileri sürülen cesetlerin İsrail'e getirildiği kaydedildi. İsrail polisi ile iş birliği içerisinde İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün kimliğini belirlediği esirlerin ailelerine haber verildiği aktarıldı. Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri getirmek için çalıştıklarını belirtti. İlgili Haber İsrail, İran'a saldırmaya çok yakın! ABD'den Orta Doğu'da yüksek acil durum kararı GAZZE'DE 53 İSRAİLLİ ESİR KALDI Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nde 53 İsrailli esirin kaldığını iddia etti. Bu esirlerden 20'sinin canlı, 33'ünün ölü olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir