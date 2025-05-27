Gazze'de İsrail-DEAŞ iş birliği! Kirli ittifak katliamda da ortak

Gazze’ye giren konvoyları yağmalayan çetenin elebaşı DEAŞ’a yakın Yasir Ebu Şebab olduğu ortaya çıktı. Yardımların sivillere ulaşmasını engelleyen çeteyi İsrail SİHA’larla koruyor...

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in terör örgütü DEAŞ ile yıllardır süren ittifakı Gazze’de ifşa oldu. İsrail korumasında Gazze’ye giren konvoyları yağmalayan DEAŞ’a yakın isimlerden Yasir Ebu Şebab’ın İsrail tarafından korunduğu ve insani krizi derinleştirme maksadı ile kullanıldığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına da yansıyan yağma faaliyetlerinde 100’den fazla tırın kaçırıldığı belirlendi. Gazetemize konuşan Gazzeli araştırmacı İslam Nebil “DEAŞ, özünde farklı istihbarat örgütlerinin ortak projesidir ve 2013 yılından bu yana İsrail’le birlikte çalışıyorlar. Bir dönem Suriye’deki DEAŞ teröristleri İsrail hastanelerinde tedavi edilmişti. Yine Sina operasyonunda MOSSAD yüzlerce teröristi bölgeye taşımıştı. Şimdi Gazze’de yağma faaliyetlerinin sistematik hâle getirilmesi ve bölgenin boşaltılması konusunda ittifak hâlindeler” dedi.

200 MİLİTANI VAR

Bölge kaynaklarına göre İsrail’in işgal planı dahilinde rol verdiği terörist elebaşı Yasir Ebu Şebab’ın 200’den fazla militanı var. Birçoğu İsrail işgali öncesi Gazze’de adi suça karışmış hükümlülerden oluşan çetenin, Refah vilayetindeki “Cenine” mahallesinin doğusunda dev depoları var. DEAŞ fikri taşıyan yağmacıların Gazze’nin farklı noktalarında askeri üsleri olduğunu ve tamamının İsrail korumasında bulunduğunu belirten Nebil “Hamas’ın yeraltında olduğunu ve asayiş-güvenlik konusunda ortaya çıkan boşluğu fırsat gören DEAŞ bağlantılı çete, çaldığı yardım malzemelerini kendine yakın tüccarlar eliyle astronomik rakamlarla satışa çıkarıyor. Örgüt, İsrail’den her tür istihbarat, hava ve kara desteği alırken aynı zamanda Hamas’la ilgili bölgeden bilgi vererek casusluk faaliyeti yürütüyorlar. Geçici ateşkes döneminde Hamas bu çetelere kapsamlı bir operasyon başlattı. Aralarında elebaşının kardeşiyle birlikte 20 çete üyesi etkisiz hâle getirildi. Şok müdahale anında Yasir Ebu Şebab işgal güçlerine sığındı ve yaralı olarak kurtuldu. Üzerlerindeki kıyafet, gelişmiş silah, cephane araç ve paranın tedarikini İsrail gerçekleştiriyor. Onlar da siyonist rejimin kendilerine verdiği desteğin diyetini ödüyor” dedi.