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İsrail aylarca alıkoyduğu Gazzeli esirleri serbest bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail aylarca alıkoyduğu Gazzeli esirleri serbest bıraktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de yeniden ateşkes umudu yeniden yeşerdi. Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul ederken İsrail, bazı Gazzeli esirleri serbest bıraktı.

Gazze'de aylardır süren çatışmalarda umut ışığı yeniden belirdi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ateşkes umudunun yeniden yeşermesini ardından İsrail'den dikkat çeken bir adım geldi.

İsrail bugün Gazze’de alıkoyduğu bazı Filistinlileri, aylar sonra serbest bıraktı.

GAZZELİ ESİRLER SERBEST KALDI

Filistin Esirler Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan bazı esirler, Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştı. Serbest bırakılan 11 kişinin ismine yer verilirken toplam kişi sayısı ve sağlık durumları hakkında bilgi vermedi.

GİZLİCE TUTUKLAYIP İŞKENCE YAPIYORLAR

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarıyla birlikte alıkoyduğu Gazzelileri zaman zaman serbest bırakıyor.

Filistin Esirler Kulübü, binlerce kişinin gizlice tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını açıklamıştı.

Serbest bırakılan bazı Gazzelilerin İsrail hapishanelerinde ağır işkence gördükleri ve aç bırakıldıkları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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