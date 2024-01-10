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    Gazze'de kan durmuyor! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 357 oldu.

    Gazze&#039;de kan durmuyor! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'de kan durmuyor.

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

    Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de kan durmuyor! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
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