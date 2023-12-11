Gazze’deki katliam ne zaman bitecek? Blinken cevapladı!

11 Aralık 2023 09:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:26

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altında Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66’ncı gününde devam ediyor. Hastane, okul ve ibadethaneleri tek tek hedef alan İsrail güçleri Gazze’de sivil katliamını sürdürüyor. Gazze’deki 7 gün süren insani aranın 1 Aralık’ta sona ermesiyle saldırılar daha da yoğunlaştı.

İsrail’in 7 Ekim’de bu yana devam eden saldırılarında 7 bin 700’ü çocuk, 5 bin 150’si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistin yaşamını kaybetti. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin olduğu biliniyor.

“İSRAİL’İN VERECEĞİ KARARLAR”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti. Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor." sorusunu cevapladı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin, "İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz" açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır." şeklinde konuştu.

Tapper'ın, "Gazze'deki durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD, İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi. Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

BİDEN YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'daki İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde 'saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği' değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.