Gazze'ye vicdan yürüyüşü! Soykırıma isyan dalga dalga büyüyor

Terörist İsrail’in Madleen gemisine yaptığı baskın küresel uyanışın miladı oldu. 54 ülkeden gelen kafileler, insanlık onuru için Gazze’ye yürüyor

YILMAZ BİLGEN - Uluslararası sularda yardım gemisi Madleen’e düzenlenen korsan baskın, vicdan sahibi insanları harekete geçirdi. Gazze için tarihteki en geniş katılımlı eyleme imza atılıyor. 54 ülkeden binlerce gönüllü Tunus’tan başlayıp Libya üzerinden Mısır ve Refah’a yürüyecek. Yola çıkan konvoy Türkiye’den de büyük rağbet gördü...

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) girişimi sonucu Gazze gündemiyle ilgili yeniden hareketli günler yaşanırken Mısır’ın tavrı merak konusu. Türk Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Adil’e göre Refah’ta toplanacak kalabalık Sisi için de zorlu bir sınav olacak. Dünyanın birçok ülkesinden yola çıkan binlerce vicdan gönüllüsünün sınırın Gazze tarafına geçmesine izin verilmeyeceğini belirten Dr. Adil “Mısır’a girebilirler ancak kontrollü bir protesto izni çıkabilir. Mısır’dan da katılım olabilir. Tüm bu kitle büyük ihtimalle Cisr Selam (Barış Köprüsü) civarında toplanacak. Oradan sıfır noktaya gidişlerine izin verilme ihtimali yok. Refah Sınır Kapısı’na kadar binlerce kişi yerine Mısır’a gelenlerden bir temsilci heyeti seçilir ve kapıya kadar gitmelerine imkân tanınır. Bu olay Mısır-İsrail-ABD denklemi kadar Mısır’ın iç dinamiklerini de ciddi anlamda etkileme potansiyeline sahip. O sebeple sınırlı bir gösteri alanı tanınacaktır” şeklinde görüş belirtti.

İNGİLTERE’YE SAVAŞ İLANI GİBİ

Her türlü terör hamiliğinin eninde sonunda ağır bedeller ödeteceği vurgusunu yapan Özgürlük Filosu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür “İsrail’in Madleen gemisine saldırısı aslında İngilizlere savaş ilanıdır. Çünkü tıpkı Mavi Marmara ve Vicdan gemilerinde olduğu gibi uluslararası sularda İngiliz bayraklı gemiye haksız ve hukuksuz biçimde askerî müdahalede bulundular. Şu an binlerce insan Gazze’nin feryadına ilaç olmak için sınıra yürüyor. Dünyanın her yanında biriken öfke ve sıkılan yumruklar Gazze’ye gidecek bir yol arıyordu. Şimdi 12 Haziran’daki Refah Sınır Kapısı yürüyüşüne her ülkeden binlerce insan katılacak. Bu tepki dalga dalga büyüyerek Gazze’nin özgürlüğüne giden yola dönüşecek. İnanın hiç kimsenin ölmek ya da sağ kalmak gibi bir derdi, endişesi yok. Gazze’nin mazlumları o durumdayken farklı hesaplar içerisine girmenin de zaten anlamı yok” diye konuştu.

‘HAYDUTLUĞU YENECEĞİZ’

İsrail’in Madleen’e müdahalesi ve sonrasında olanları “yeni bir haydutluk” olarak nitelendiren Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuki Danışmanı Av. Hüseyin Dişli “Küresel vicdan bu haydutluğu yenecek. Son olaylar Gazzeli mazlumların maruz kaldığı barbarlığı ve İsrail’in katliam potansiyelini bir defa daha gösterdi. Artık bu vasatta uluslararası hukuk, adalet, kural gibi kavramlardan bahsetmek anlamsız. Çünkü İsrail için hiçbir anlamı yok. Bundan sonrası Gazze gündeminin çok daha güçlü bir biçimde dünya kamuoyunda yer bulması. İsrail en fazla bundan korkuyor” dedi.

SOYKIRIMA KARŞI 'KARARLILIK KAFİLESİ'

Tunus, Cezayir, Libya ve Mısır koridorundan Refah’a ulaşmak maksadıyla başlayan kara yürüyüşü sürüyor. Katılımcıların “Kararlılık Kafilesi” isimini verdiği yürüyüş ile büyük bir gösteri yapılması planlanıyor. Mısır makamlarından hâlen resmî bir izin çıkmamasına rağmen kara konvoyuna katılmak için dünya geneli 54 ülkeden binlerce kişi hava ve kara yolu ile Mısır’a ulaşmaya çalışıyor. Türkiye’den de binlerce kişi yarın Mısır-Refah Kapısı’nda olmak için girişimde bulundu. Kurumsal hiçbir boyutu olmayan “Kararlılık Kafilesi”ne katılmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısı da binlerle ifade ediliyor.

Türkiye’den katılacak grubu organize eden isimlerden Dr. Hüseyin Durmaz “Organizasyonu tamamen sivil ve bağlantısız yürütüyoruz. Şu an hiçbir talebe olumlu cevap veremiyoruz. Çünkü oradaki kamp alanı kotası doldu. İlk defa böylesine farklı din, inanç, millet ve ülkelerden yüksek katılımlı bir eylem gerçekleşiyor. Kimsenin Gazze’ye bayrak dikme amacı falan da yok. Kanayan vicdanların sesi olmak ve oradaki arşa varan çığlıklara geldik, buradayız demek için Refah’a gidiyoruz. Dünyanın her yerinden insanlar akın akın Mısır’a geliyor. Farklı noktalardan gelenlerle Tunus konvoyu koordinasyon hâlinde. Hem bugün orada mazlumlara yanınızdayız diyeceğiz hem de ABD’de 18 Haziran’da yapılacak Filistin Konferansı’nda soykırıma ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kervan durmayacak. Çünkü zaten yeterince susturulduk. Artık ok yaydan çıktı. Bu eylemleri İsrail siyonist yapılanması baskınla, bombayla, diplomasiyle durduramayacak” ifadelerini kullandı.

AKTİVİSTLER: 16 SAAT AÇ VE SUSUZ BIRAKILDIK

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen aktivistlerine yönelik şok edici yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan’ın da bulunduğu 12 gönüllü, Tel Aviv’deki gözaltı merkezine götürülmeden önce 16 saat boyunca ne su ne de yiyecek temin edilmeden gemi güvertesinde bekletildi. Avukat görüşmesi ise 10 dakikayla sınırlandırıldı. Mürettebata ülkeye ‘yasadışı giriş’ yaptığı iddiasıyla 100 yıl boyunca İsrail’e giriş yasağı getirildi. Aktivistlere, bu iddiayı kabul ettiklerine dair bir belge sunularak, ‘ya imzala sınır dışı edil, ya imzalama mahkemeye çık’ şeklinde baskı yapıldı. Belgeleri imzalayan 4 aktivist sınır dışı edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 aktivist verdikleri ifadelerde “İsrail’e zorla getirildik, hapishane şartları insanlık dışı” diyerek kendilerine insanlık dışı muamele yapıldığını anlattı. Aktivistlerden Thiago Ávila’nın ise gözaltına alındığı andan itibaren açlık ve susuzluk grevinde olduğu bildirildi.