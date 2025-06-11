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Rusya’dan diplomatik hamle geldi: Karabağ Azerbaycan’ındır!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya’dan diplomatik hamle geldi: Karabağ Azerbaycan’ındır!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözcü Zaharova, “Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan’a bağlı bir toprak olarak tanımaktadır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy’nin “Karabağ tartışmalı bir bölgedir” açıklamasına yine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Karabağ’ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını ifade etti.

Azerbaycan’dan gelen sert tepkilerin ardından Rus haber ajansı TASSA’a konuşan Zaharova, “Medinsky, bölgenin tarihî boyutuna, sosyal ve kültürel özelliklerine ve halkın çektiği acılara değindi. Rusya, Karabağ’ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor” dedi. 

İkinci Karabağ Savaşı’nda 44 gün içerisinde topraklarını 30 yıldır elinde tutan Ermenistan’dan kurtaran Azerbaycan ordusu, halkın yıllar süren vatan hasretine son vermişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuşmalarında kullandığı “Demir yumruk” ifadesi de Karabağ zaferinin sembollerinden biri oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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