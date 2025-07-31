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AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır&#039;da zehir tacirlerine büyük darbe
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKINCI TİHA'nın ilk kez bir operasyonda kullanıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre; jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon sonucu 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi.

AKINCI TİHA'NIN KULLANILDIĞI İLK OPERASYON

Bakan Yerlikaya Operasyonda yerli üretim Akıncı TİHA’nın kullandığını belirterek, "Yerli ve milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA’nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler bir bir tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı. Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, bin 250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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