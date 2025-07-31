Araba hayali kuranlara müjde: Taşıt kredisi de ucuzluyor! 250 bin TL’nin geri ödemesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından araba hayali kuran tüketiciler de taşıt kredilerini yakın takibe aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi;

-18 Temmuz ile biten haftada 57 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti.

-Bir önceki hafta söz konusu kredilerin hacmi 58 milyar 629 milyon TL olmuştu.

-Böylece TCMB kararı öncesine de denk gelen haftada, taşıt kredisi hacmi 1 milyar 567 milyon TL geriledi.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİLERİ

Rakamlar, faiz indirimi sürecinde kredi talebinde de gerileme yaşandığı ve tüketicinin “bekle-gör” konumuna geçtiği izlenimini beraberinde getirdi. 31 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle:

-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,45

-Vakıf Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Vakıfbank: %3,54

Alternatif Bank: %3,69

-İş Bankası: %3,79

-Garanti BBVA: %3,79

-TEB: %3,79

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

Bankalarca sunulan en düşük oran dikkate alındığında, 250 bin TL finansman için, taşıt kredilerinde en sık tercih edilen 2 yıl vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle oluşuyor:

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-Finansman Miktarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Finansman Oranı: %3,00 (Kâr payı oranı)

-Aylık taksit: 16 bin 229 TL

-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL

Rakamlar, otomobil finansmanında maliyetin 24 ay vadede %56 olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 yükseldi ve 577 bin 981 adet oldu. Sadece otomobil satışları ise %7,3 artarak 462 bin 955'e çıktı. Hafif ticari araç satışları ise %8,7 azaldı ve 115 bin 26 adet oldu.

Otomobilde marka tercihlerine bakıldığında; sırasıyla Renault, Fiat, Chery, Volkswagen ve Hyundai ilk 5 sırada yer aldı.

‘İKİNCİ EL’ FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada tüketiciler ikinci el piyasasını da yakından takip ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporuna göre haziran ayında;

-Ortalama satılık otomobil fiyatı yıllık bazda %11,2 arttı ve 968 bin 926 TL oldu.

-Reel olarak fiyatlarda ise yıllık bazda %-17,6 gerileme yaşandı.