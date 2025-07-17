Kredi borcuna yapılandırma getirildi mi? BDDK yapılandırma şartlarını açıkladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları ile ilgili başvuru şartlarını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Kredi borcuna yapılandırma geldi mi, kredi kartı borcu yapılandırılır mı soruları gündeme geldi.

BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yeni düzenlemesiyle birlikte kredi kartı ve bireysel ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı sağladı. Borç yükü altında ezilen vatandaşlar için kolaylık sağlayan bu düzenleme sonrası kredi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusu aratılmaya başlandı.

KREDİ BORCUNA YAPILANDIRMA GETİRİLDİ Mİ?

BDDK tarafından yayımlanan açıklamaya göre, kredi ve kredi kartı borç yapılandırması resmen başladı. Yapılandırma kapsamına, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kısmen ya da tamamen ödeyemeyen tüm bireysel müşteriler dahil edildi.

Yapılandırma başvurusunun geçerli olabilmesi için müşterilerin 3 ay içinde başvurması gerekiyor. Daha önce yapılandırılmış olan kredilerde yeni düzenleme çerçevesinde tekrar yapılandırılabilecek.

KREDİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Yapılandırma işlemleri, müşterilerin çalıştığı bankalar üzerinden yapılacak. Başvurular, bankaların şubelerinden ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alınabilecek. Onaylanan başvurular için kredi yapılandırma sözleşmesi imzalanacak. Bu sayede borçlar 48 aya kadar vadelerle yeniden yapılandırılabilecek.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI

BDDK’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, yapılandırma sadece asgari tutarını ödemeyen müşteriler için değil, dönem borcunu ödeyemeyen bireysel kullanıcılar için de geçerli olacak.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresinde yapılan değişiklikle her türlü gecikmiş ödeme yapılandırma kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca yapılandırma kriterleri artık borcun geciktiği tarihe göre değil, yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihteki borç bakiyesine göre hesaplanacak.

Bu kapsamda hem daha önce yapılandırılmış borçlar yeniden yapılandırılabilecek hem de gecikmesi bulunmayan ama borcunu ödemekte zorlanan bireysel kullanıcılar bu imkandan yararlanabilecek.