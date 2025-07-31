TÜPRAŞ hissesi için 10 kurumdan hedef fiyat: TUPRS 'ikinci çeyrek' bilançosu geldi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde ilk sırada yer alan TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. KAP’a bildirilen finansal sonuçlara göre;

-TUPRS ikinci çeyrekte 8 milyar 884 milyon TL kâr açıkladı.

-Şirketin ilk yarıda toplam kârı 8 milyar 986 milyon TL oldu.

-İlk yarıda satışlar %30 gerileyerek 351,31 milyar TL’ye düştü.

-Aynı dönemde FAVÖK ise %-22 geriledi ve 24,22 milyar TL oldu.

TUPRS HİSSE FİYAT

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hissesi;

-30 Temmuz 2024 itibarıyla 165,00 TL’den kapanış yaptı.

-Son 1 yılık dönemde TUPRS hissesi %16,18 yükseldi.

-Hisse fiyatı son 12 ayda en yüksek 117,30 TL ve en düşük 172,50 TL’yi gördü.

TÜPRAŞ’ta ilk çeyreğe göre ürün marjlarındaki toparlanma, yüksek kapasite kullanım oranı ve operasyonel verimlilik, kârlılığı artırdı. Buna karşılık petroldeki gerilemeye paralel olarak daha düşük ürün fiyatları, hasılatı sınırladı.

TUPRS 2025 HEDEF FİYAT

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hissesi için gelecek 12 aylık dönemde hedef fiyat raporlarında tahminler şöyle sıralanıyor:

-Ak Yatırım: 238,00 TL

-Tera Yatırım: 234,40 TL

-Deniz Yatırım: 232,00 TL

-Garanti Yatırım: 218,10 TL

-İntegral Yatırım: 215,00 TL

-İş Yatırım: 212,22 TL

-Kuveyt Türk Yatırım: 212,20 TL

-Gedik Yatırım: 210,00 TL

-Tacirler Yatırım: 200,30 TL

-Alnus Yatırım: 193,54 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.