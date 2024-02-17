Genelkurmay Başkanı açıkladı! Ukrayna Avdiyivka'dan çekildi

Ukrayna, askerlerinin hayatlarını korumak ve daha elverişli mevzileri savunmak için Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birliklerini çekme kararı aldı.

Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den bu yana devam ediyor. İki tarafın da geri adım atmadığı savaşta birçok kayıp verilirken, son gelişmeye dair açıklama Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den geldi.

AVDİYİVKA'DAN BİRLİKLERİ ÇEKTİLER

sosyal medya hesabından açıklama yapan Sırski, Avdiyivka çevresindeki operasyonel duruma dayanarak kuşatmadan kaçınmak ve askerlerin hayatlarını korumak için birlikleri şehirden çekmeye, daha elverişli mevzileri savunmak için harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.

Ukraynalı askerlerin görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Sırskiy, "Durumu istikrara kavuşturmak ve mevzileri korumak için tedbirler alıyoruz. Askerlerimizin hayatı en yüksek değerdir. Avdiyivka'yı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

"TEK DOĞRU KARAR BUDUR"

"Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy de aldıkları emre uygun olarak önceden hazırladıkları mevzilere geçmek üzere Avdiyivka'dan ayrıldıklarını belirtti.

Tarnavskiy, "Düşmanın kendi askerlerinin cesetleri üzerinde bire on mermi üstünlüğüyle, sürekli bombardıman altında ilerlediği bir durumda tek doğru karar budur. Kuşatmaya izin verilmedi, askerlerimiz çekildi ve belli sınırlarda savunmaya geçti" dedi.