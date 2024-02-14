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    • Ukraynalı yetkililer duyurdu: Kırım'daki Rus gemisini imha ettik

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ukraynalı yetkililer duyurdu: Kırım&#039;daki Rus gemisini imha ettik
    Ukrayna, Rusya, Kırım, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ukraynalı yetkililer, Rus ordusuna ait çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım sularında imha ettiğini duyurdu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada operasyonun 'zor ve etkili' olduğu belirtildi.

    Ukrayna ordusu, Sezar Kunikov adlı Rus çıkarma gemisini Kırım'da imha ettiklerini duyurdu. 

    Ukrayna ordusu Özel Operasyonlar Kuvvetleri, Ukrayna askerlerinin Karadeniz'de Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım açıklarında "zor ve etkili" bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu

    Ordunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı istihbarat birliğiyle birlikte, büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha etti. Gemi, vurulduğu sırada Alupka yakınlarında, Karadeniz'de, Ukrayna'ya ait sularda bulunuyordu" denildi.

    Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko, hedef alınan geminin Rus ordusunda görev aldığını ve 2008'de Gürcistan'da faaliyete geçtiğini açıkladı.

    DONETSK'TE 3 CAN KAYBI

    Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde ye alan Selydove kasabasına füze saldırıları düzenlediğini, üç kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, bir hastane ile birkaç apartmanın da hasar gördüğünü kaydetti.

    Donetsk Valisi Vadym Filashkin Telegram'da yaptığı açıklamada, hastanenin bir kanadının, hasar görmesinin ardından 100 hastanın yakın kasabalardaki hastanelere tahliye edildiğini söyledi. 

    'RUSYA'NIN KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ GEMİLERİNİN ÜÇTE BİRİ İMHA EDİLDİ'

    Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya üzerinden paylaştığı infografikte son iki yılda Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin üçte birinin imha edildiği açıklandı.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, en son 1 Şubat gecesi, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettiğini duyurmuştu.

    Ukrayna basını, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinde Karadeniz'de Rusya'ya ait 74 savaş geminin bulunduğunu yazmıştı.

    Böylece son iki yılda Rusya'ya ait 24 savaş gemisi ile bir denizaltının Ukrayna ordusunca yok edildiği öne sürülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UkraynaRusyaKırım
    Haberler > Dünya > Ukraynalı yetkililer duyurdu: Kırım'daki Rus gemisini imha ettik
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