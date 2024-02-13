Putin'in Ukrayna'da ateşkes istediği, ancak ABD'nin reddettiği iddia edildi
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Reuters- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Reuters
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı durdurumak için ateşkes önerdiği, ancak talebin aracılar arasındaki temaslar sonrasında ABD tarafından reddedildiği belirtildi.
Reuters'ın Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Putin'in ateşkes isteği ABD tarafından geri çevrildi.
ABD TALEBİ REDDETTİ
Ancak ABD'li kaynaklar iddiaları yalanlayarak, Washington'un Ukrayna'yı içermeyen görüşmelere katılmayacağını söyledi.
Rus kaynaklar ise Putin'in aracılar aracılığıyla özel olarak Washington'a, Ukrayna'da ateşkesi düşünmeye hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiğini söyledi.
"AMERKALILARLA TEMASLAR BOŞA ÇIKTI"
2023 sonu ve 2024 başında gerçekleştiği iddia edilen görüşmeler hakkında bilgi veren Rus kaynak, "Amerikalılarla temaslar boşa çıktı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: Reuters
Kaynak: Reuters