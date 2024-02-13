Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Putin'in Ukrayna'da ateşkes istediği, ancak ABD'nin reddettiği iddia edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
    - Güncelleme:
    Putin&#039;in Ukrayna&#039;da ateşkes istediği, ancak ABD&#039;nin reddettiği iddia edildi

    Dünya Haberleri  / Reuters

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı durdurumak için ateşkes önerdiği, ancak talebin aracılar arasındaki temaslar sonrasında ABD tarafından reddedildiği belirtildi.

    Reuters'ın Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Putin'in ateşkes isteği ABD tarafından geri çevrildi.

    ABD TALEBİ REDDETTİ

    Ancak ABD'li kaynaklar iddiaları yalanlayarak, Washington'un Ukrayna'yı içermeyen görüşmelere katılmayacağını söyledi.

    Rus kaynaklar ise Putin'in aracılar aracılığıyla özel olarak Washington'a, Ukrayna'da ateşkesi düşünmeye hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiğini söyledi.

    "AMERKALILARLA TEMASLAR BOŞA ÇIKTI"

    2023 sonu ve 2024 başında gerçekleştiği iddia edilen görüşmeler hakkında bilgi veren Rus kaynak,  "Amerikalılarla temaslar boşa çıktı" dedi.

    Ayrıntılar geliyor... 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    Haberler > Dünya > Putin'in Ukrayna'da ateşkes istediği, ancak ABD'nin reddettiği iddia edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Gazze'yi yakalım' diyen İsrailli vekilden skandal açıklama: Kim kurşun yediyse hak etmiştir - Dünya'Gazze'yi yakalım' diyen İsrailli vekilden skandal açıklamaBir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor - DünyaBir sürgünden diğer sürgüne...Kocasının "ölmüştür" dediği kadın, yakılmak üzereyken uyandı - DünyaKocası "Öldü" diye getirdi! Dakikalar sonrası ürkütücüİsrail'den Refah'a İHA'lı saldırı: Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı - Dünyaİsrail'den Refah'a İHA'lı saldırı: Muhabir ile kameraman...Güney Afrika'dan bir Filistin hamlesi daha! Refah'taki katliam için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - DünyaGüney Afrika'dan bir Filistin hamlesi dahaFransa'dan 10 Yahudi'ye ülkeye giriş yasağı - DünyaFransa, 10 Yahudi'ye kapıları kapattıBir babanın yıkıldığı an! Ekmek bulmak için çıktı, ailesini katliamda kaybetti - DünyaBir babanın yıkıldığı an!ABD'den İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım paketi! - Dünyaİsrail'e kıyak! ABD yardım paketini onayladıRusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı - DünyaSert konuşan ülke lideri için arama kararı çıkarttıFransa'nın Gazze'den tahliyeleri sürüyor! Sayı 200'ü aştı - DünyaFransa'nın Gazze'den tahliyeleri sürüyor! Sayı 200'ü aştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...