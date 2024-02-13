Putin'in Ukrayna'da ateşkes istediği, ancak ABD'nin reddettiği iddia edildi

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Reuters 13 Şubat 2024 20:10 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 20:18 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşı durdurumak için ateşkes önerdiği, ancak talebin aracılar arasındaki temaslar sonrasında ABD tarafından reddedildiği belirtildi.