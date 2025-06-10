Gergin tavılar sergileyince yakayı ele verdi! Bagajından 95 egzotik hayvan çıktı

Tayland'dan Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu, gergin tavırlar sergilemesinin üzerine durduruldu. Yolcunun bagajında yapılan aramada 95 egzotik hayvan ele geçirildi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre Bangkok'tan Mumbai'ye gelen bir yolcu, havalimanında durdurularak gümrük memurları tarafından sorguya alındı. Yolcunun sorgulama sırasında gergin tavırlar sergilemesi üzerine yetkililer bagajını incelemeye aldı.

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BAGAJINDAN 95 HAYVAN ÇIKTI

Bagaj araması sonucunda, 2 farklı türden tarantula, 30'u ölü 50'si canlı 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, farklı türlerden 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü bulundu.

Gümrük yetkilisi, nesli tehlike altında bulunan ve ticareti yasak olan bu hayvanlara el konulduğunu ve yolcunun gözaltına alındığını söyledi.

Zanlının daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelediklerini ifade eden yetkili, söz konusu kaçakçılık faaliyetinde rol alan kişi ya da grupların kimliğini de tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.