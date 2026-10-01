Gerilim artıyor! Rusya: Kaliningrad için nükleer silah kullanırız

Rusya, NATO ülkelerinin Kaliningrad’ı izole etmeye yönelik olası girişimlerine karşı sert mesaj verdi. Moskova, böyle bir durumda nükleer silahlar dahil tüm cephaneliğin kullanılabileceğini ve önleyici saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

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Rusya, NATO ve Birleşik Krallık’ın Kaliningrad bölgesini denizden ve karadan abluka altına alabileceğine dair Batı basınında çıkan analizler sebebiyle sert bir açıklama yaptı.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinin Telegram hesabından yapılan Kaliningrad uyarısının ardından bir açıklama da Rusya’nın Dublin Büyükelçiliğinden geldi. Özellikle Polonya, Baltık ülkeleri, Norveç ve Finlandiya’da artan NATO askerî varlığı, bölgeye Fransız nükleer silahlarının yerleştirilmesi planı ve Litvanya-Polonya-Fransa ortak tatbikatına değinilen açıklamada, tatbikatın Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad’ı hedef aldığı öne sürüldü.

Bu durumun Rusya için büyük bir endişe kaynağı olduğunun altı çizilen açıklamada “Sorumsuz ve öngörüsüz Avrupa siyasi eliti tehlikeli bir oyun oynuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da yakın zamanda dediği gibi eğer Batı bize saldırırsa karşılık veririz ve bu tamamen farklı, çok daha kısa sürecek bir savaş olur.

Hiç şüphe olmamalı ki Rusya, NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye çalışması hâlinde, topraklarını savunmak için nükleer silahlar da dâhil olmak üzere tüm cephaneliğini kullanmaya hazır olacaktır. Rusya’nın çatışmanın daha ilk aşamasında ittifak ülkelerindeki karar alma merkezlerine karşı önleyici saldırılar düzenleme ihtimali bulunmaktadır. Bu son derece ciddi bir meseledir ve Avrupa tarafından da ciddiyetle ele alınmalıdır” denildi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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